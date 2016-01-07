به گزارش خبرگزاری مهر، هیات داوران بخش‌های مختلف ششمین جشنواره فیلم «عمار» اسامی نامزدهای دریافت فانوس در بخش‎های مسابقه «مستند»، «انیمیشن» و «برنامه تلویزیونی» را اعلام کردند.

مسابقه مستند «نقد درون گفتمانی»، «جنگ نرم»، «تاریخ سیاسی» و «فتنه ۸۸»

هیات داوران در بخش مسابقه مستند «نقد درون گفتمانی»، «جنگ نرم»، «تاریخ سیاسی» و «فتنه ۸۸»، آثار «میم مثل مسجد، آ مثل آتش» به کارگردانی زهره یزدان پناه قره تپه، «هشت هشت» به کارگردانی احسان جعفر پیشه، «برادران» به کارگردانی مهدی نقویان، «مردان سیاست» به کارگردانی محمد عبدی زاده، «خاطرات خانه متروک» به کارگردانی مهدی فارسی، «فرزند سیا» به کارگردانی ایمان گودرزی، «بدون مرز» به کارگردانی مجید عزیزی، «آبی به رنگ کربلا» به کارگردانی جواد شکاری، «قصه بلوچستان» به کارگردانی محمدرضا محمدی نجات، «زن بودن به روایت طاهره لباف» به کارگردانی مصطفی موسوی تبار، «لباس ایرانی» به کارگردانی علی پاجانی، «نغمه سرا» به کارگردانی مشترک محمدجواد رئیسی و مسعود کارگر، «قهرمانان خانه ما» به کارگردانی حسین گلزار، «آرزو» به کارگردانی ایلیا علوی، «شادی وحشتناک» به کارگردانی علی طالبی طادی، «گنج پنهان» به کارگردانی محسن اردستانی رستمی، «پهلوانی برای امروز» به کارگردانی میثم جهان‌بین، «نسخه ایرانی» به کارگردانی علی شفیعی، «اگر با خدا نجنگیم» به کارگردانی محسن حاج کرمی، «پشت صحنه» به کارگردانی تورج کلانتری و «مادر کُشی» به کارگردانی کمیل سوهانی را به عنوان نامزدهای دریافت فانوس این بخش معرفی کردند.

بخش مسابقه مستند «جبهه فرهنگی و اقتصاد مقاومتی»

هیات داوران جشنواره «عمار» در بخش مسابقه مستند «جبهه فرهنگی و اقتصاد مقاومتی»، آثار «حرکت و برکت» به کارگردانی قدرت باقری، «فروپاشی» به کارگردانی امیر صلح میرزایی، «همه چیز برای من» به کارگردانی میثم صبوحی، «یک روز، یک زندگی» به کارگردانی مشترک محمدصادق رمضانی مقدم و علی‌محمد خانیکی، «نزدیک‌تر از نیویورک» به کارگردانی علیرضا بوالی، «عروس وامنان» به کارگردانی فاطمه مرزبان، «دختر نهضت» به کارگردانی مسعود کارگر، «یک سطل آب» به کارگردانی محمدتقی رحمتی، «بار دیگر مردی که دوست می‌داشتم» به کارگردانی محمدحسن یادگاری، «معلم» به کارگردانی محمد حبیبی منصور، «مسیر هشت میلیمتری» به کارگردانی محمد صفا، «از ساقه تا صدر» به کارگردانی امیر مهریزدان، «محرم ملکوت» به کارگردانی موسسه نجوای زلال هنر و «آن یک نفر» به کارگردانی سیدحمید میرحسینی را به عنوان نامزدهای دریافت فانوس این بخش معرفی کردند.

بخش مسابقه مستند «ایران و آمریکا، هفت تیر و بیداری اسلامی و جهان»

هیات داوران جشنواره «عمار» در بخش مستند «ایران و آمریکا، هفت تیر و بیداری اسلامی و جهان» از میان آثار رسیده در این بخش، ۱۳ اثر را به عنوان نامزدهای کسب فانوس ششمین جشنواره «عمار» معرفی کرد.

«نسل سوم» به کارگردانی محمد رخشانی‌صابر، «ماجراهای هکتور و سه کله پوک» به کارگردانی سیدمحسن موسوی، «عدالت آمریکایی» به کارگردانی علی شیرزادیان، «ایستاده برموج» به کارگردانی مصطفی آتش‌مرد، «شطرنج با گرگ‌ها» به کارگردانی علیرضا بوالی، «۴۴۴ روز» به کارگردانی ایمان گودرزی، «نان و هسته‌ای» به کارگردانی حسین مطلبی، «چریک کوچک» به کارگردانی محمد برادران، «هشت بهانه کوچک برای یادآوری» به کارگردانی محمد سمیع‌پور، «سمیر» به کارگردانی سعید فرجی، «رد پای فرشته» به کارگردانی ناصر نادری، «مرز بی پایان» به کارگردانی محمد حبیبی منصور و «تنها میان طالبان» به کارگردانی محسن اسلام‌زاده به عنوان نامزدهای دریافت فانوس ششمین جشنواره «عمار» در بخش مستند «ایران و آمریکا، هفت تیر و بیداری اسلامی و جهان» معرفی شدند.

بخش مسابقه مستند «دفاع مقدس و مدافعان حرم»

هیات داوران جشنواره «عمار» در بخش مسابقه مستند «دفاع مقدس و مدافعان حرم» ۱۵ اثر را به عنوان نامزدهای دریافت فانوس این بخش اعلام کرد.

آثار «ایرانی‌های مرتد» به کارگردانی حمید عبدالله زاده، «معلم» به کارگردانی محسن اردستانی رستمی، «روایت نصر» به کارگردانی ساسان فلاح فر، «ابو وهب» به کارگردانی حسین پالیزدار، «فرمانده جواد» به کارگردانی روح الله رفیعی، «بدون مرز عشق...۳» به کارگردانی وحید فراهانی، «چشم جنگ» به کارگردانی مشترک یوسف حاتمی‌کیا و مهدی برجیان، «بانو» به کارگردانی روح الله کاظمی زاده، «آنا» به کارگردانی هادی حاجتمند، «بازگشت قهرمان» به کارگردانی حسین تهرانی، «قرار» به کارگردانی صغری مرادی، «بابا حاجی» به کارگردانی علیرضا باغیشنی، «سرباز واهیک» به کارگردانی حمید شعبانی صمغ‌ آبادی، «طیبه» به کارگردانی احمدرضا سیستان و «مادرش عزیز نبود» به کارگردانی مجید خانلری مقدم به عنوان نامزدهای بخش مسابقه مستند «دفاع مقدس و مدافعان حرم» معرفی شدند.

بخش مسابقه «انیمیشن»

هیات داوران جشنواره در بخش مسابقه «انیمیشن» از میان ۱۴۱ اثر رسیده، هفت اثر را در بخش موشن گرافیک و موشن کمیک و در بخش پویانمایی ۹ اثر را به عنوان نامزدهای دریافت فانوس این بخش معرفی کردند.

در بخش «موشن گرافیک و موشن کمیک»، آثار «تحریم» به کارگردانی حامد پاشایی، «مذاکره»، «Half men» به کارگردانی محمدعلی عسگری، «خرید کالای داخلی عهدی با خدا»، «خمس» و «پول در اسلام» به کارگردانی مشترک سیدحامد قاسمی و علی رهجو، «یادم تو را فراموش» به کارگردانی محمد ناصری‌فر، «آنچه دادیم، آنچه گرفتیم» به کارگردانی مشترک محمدرضا رضائیان و شعیب حسینی و «مدرسه تاریخ شفاهی» به کارگردانی مجید آسودگان به عنوان نامزدهای دریافت فانوس شناخته شدند.

هیات داوران در بخش «پویانمایی»، آثار «بچرخ تا بچرخیم» و «عکس‌هام یهویی» به کارگردانی رسول آذرگون، «دم جنبونک‌ها» به کارگردانی محمد خیراندیش دولابی، «دو نفر بر فراز یک منبر» به کارگردانی عبدالامیر سبیعی، «چشم در برابر چشم» به کارگردانی محمد نیکدل، «تولد یک رویا» به کارگردانی ایمان یوسفی، «نافرمانی» به کارگردانی محسن صالحی فرد، «REVOLOTION» به کارگردانی مشترک ساجده و زهرا قدیری و «بنیان» به کارگردانی مهسا زینی را به عنوان نامزدهای دریافت فانوس این بخش معرفی کرد.

بخش «برنامه تلویزیونی»

هیات داوران جشنواره «عمار» در بخش «برنامه تلویزیونی» از میان آثار رسیده در این بخش، هشت اثر را به عنوان نامزدهای کسب فانوس معرفی کرد.

«ثریا» به تهیه کنندگی محسن مقصوی، «مهربانو» به تهیه کنندگی محمود بابایی، «بگو بخند» به تهیه کنندگی محمدرضا شفاه، «لبیک در گذر تاریخ» به تهیه کنندگی امیر حیدری، «روایت عشق» به تهیه کنندگی علی قاسم زاده، «سوگ در قفس» و «چشمان پرتوان» به تهیه کنندگی محمد براتی و «سرزمین بهار» به تهیه کنندگی سعید بشیری به عنوان نامزدهای دریافت فانوس بخش «برنامه تلویزیونی» ششمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» شناخته شدند.

برگزیدگان این بخش‌‌ها در آیین اختتامیه ششمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» معرفی و تقدیر می‌شوند.

اختتامیه ششمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» امروز پنجشنبه ۱۷ دی ساعت ۱۸:۳۰ با حضور خانواده شهدای مدافع حرم و بزرگداشت این شهدای جبهه مقاومت در محل سالن حجاب واقع در بلوار كشاورز، خیابان حجاب، مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان، سالن شهید بهنام محمدی (حجاب) برگزار می‌شود و حضور برای عموم در این مراسم آزاد است.