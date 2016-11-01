عامل انتشار تصاویر خانوادگی در شبکه های اجتماعی دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس ایلام، سرگرد علی جمالی در تشریح این خبر گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر انتشار تصاویر شخصی و خانوادگی در شبکه اجتماعی تلگرام توسط فرد یا افرادی رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: پس از هماهنگی با مراجع قضایی در کوتاهترین زمان و با بررسی های فنی و تحقیقات لازم توسط این پلیس متهم شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

سرگرد جمالی تصریح کرد: متهم در اعتراف به بزه خود گفت،شاکی نامزدم بوده و هم اکنون به دلیل برخی مشکلات به وجود آمده خانواده وی با ازدواج ما مخالف کرده و من نیز به قصد انتقام جویی تعدادی از تصاویر خصوصی وی را که در اختیار داشتم به خاطر تسلیم کردن خود و خانواده اش در برابر خواسته ام که ازدواج بود در تلگرام به اشتراک گذاشتم و اینک از کرده خود پشیمانم.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شد، یادآور شد: کاربران دقت داشته باشند که عکس های شخصی خود را در تلفن همراه و یا دیگر تجهیزات الکترونیکی نگهداری نکنند.

وی همچنین تأکید کرد: از در اختیار قرار دادن عکس های شخصی به سایر افراد حتی نزدیکان خود اجتناب نمایند چرا که ممکن است افرادی که با شما رابطه کاری یا دوستی دارد موجبات آشنایی و اعتماد را فراهم ساخته و در کوچکترین اختلافات به جهت ضربه زدن یا انتقام گیری اقدام به انتشار تصاویرشان کنند.

سرگرد جمالی در پایان گفت: پلیس فتا آمادگی مقابله با جرایم رایانه ای را دارد و از عموم مردم درخواست داریم در صورت مواجهه با موارد مشکوک مراتب را سریعاً ازط طریق وب سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش تماس با ما گزارش یا با شماره تلفن های ۶۵-۲۱۸۲۳۶۱-۰۸۴ تماس حاصل نمایند.