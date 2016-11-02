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۱۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۰۹

به دلیل برگزاری مطلوب مسابقات سراسری قرآن؛

قدردانی نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف از رئیس اوقاف گیلان

قدردانی نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف از رئیس اوقاف گیلان

حجت الاسلام محمدی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف از خدمات و تلاش های رئیس مرکز امور قرآنی این سازمان و مدیر کل اوقاف گیلان به دلیل برگزاری مطلوب مسابقات سراسری قرآن قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با همایش سراسری مدیران و معاونان ستادی و استانی حجت الاسلام محمدی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف از خدمات و تلاش های رئیس مرکز امور قرآنی این سازمان و مدیر کل اوقاف گیلان به دلیل برگزاری مطلوب مسابقات سراسری قرآن قدردانی کرد.

در این همایش که صبح امروز در ساختمان مهر سازمان اوقاف و امور خیریه با حضور مدیران کل و معاونان ستادی و استانی برگزار شد، حجت الاسلام محمدی با اعطای لوح سپاس از تلاش های حجت الاسلام سید مصطفی حسینی رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و حجت الاسلام عادلی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان به جهت برگزاری مطلوب سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن تجلیل کرد.

کد مطلب 3813561

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