قدردانی نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف از رئیس اوقاف گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با همایش سراسری مدیران و معاونان ستادی و استانی حجت الاسلام محمدی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف از خدمات و تلاش های رئیس مرکز امور قرآنی این سازمان و مدیر کل اوقاف گیلان به دلیل برگزاری مطلوب مسابقات سراسری قرآن قدردانی کرد.

در این همایش که صبح امروز در ساختمان مهر سازمان اوقاف و امور خیریه با حضور مدیران کل و معاونان ستادی و استانی برگزار شد، حجت الاسلام محمدی با اعطای لوح سپاس از تلاش های حجت الاسلام سید مصطفی حسینی رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و حجت الاسلام عادلی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان به جهت برگزاری مطلوب سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن تجلیل کرد.