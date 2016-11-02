به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم الماسی ظهر چهارشنبه در جمع دهیاران روستاهای اسدآباد بابیان اینکه انتخابات شوراهای شهر و روستا نمونه بارزی از حضور مردم در تصمیم گیری و تصمیم سازی است، گفت: باید افراد معتمد و توانمند برای انتخابات شوراها وارد میدان شوند.

وی افزود: دهیاران باید در راستای شناسایی افراد توانمند، معتمد و صالح و همچنین ترغیب این افراد به کاندیدا شدن برای انتخابات شوراها در سطح روستاها تلاش کنند.

الماسی بیان کرد: شوراها بهترین مکان برای هدایت افراد در مسیر آبادانی و رسیدگی به مشکلات در شهر و روستا هستند.

وی عنوان کرد: دهیاران باید از جانبداری بی مورد در انتخابات شوراها که به وضعیت آنان دراین راستا لطمه بزند، خودداری کنند و به هیچ عنوان وارد بازی های سیاسی نشوند.

مدیر کل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری همدان بااشاره به اینکه ۳۰ اسفندماه نخستین روز ثبت نام انتخابات شوراها است، افزود: توجه به حوزه اقتصاد و رشد اقتصادی، توجه به رفع معضل بیکاری و اشتغال، تورم و توجه به مسایل اجتماعی و فرهنگی جامعه از جمله اقداماتی است که دولت تدبیر و امید تاکنون در این حوزه ها فعالیت مثبتی داشته است.

الماسی بابیان اینکه برجام از مهمترین رخدادهای تاریخی در دولت تدبیر و امید بود، گفت: دولت یازدهم برای بهبود شرایط در عرصه های خارجی و عدم تحریم ها تلاش کرد و کشور را از تهدید، چالش و مشکلات خارجی نجات داد.

وی بااشاره به ضرورت تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: باید با فراهم کردن ساز و کارهای اصولی اقتصاد کشور را در مقابل شرایط خاص مقاوم سازیم و مردم باید در این مقوله وارد شده و دهیاری ها و روستاها نیز سهم مهمی در این راستا داشته باشند.

مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری همدان تصریح کرد: باید روستاها را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی همچون گذشته به شرایط مولد بودن هدایت کرد.