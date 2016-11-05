سید حسن میرعماد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه سرمایه گذاری ۸.۷میلیارد تومانی بخش خصوصی در کشاورزی استان طی دو مرحله صورت گرفته است، ابراز داشت: پنج میلیارد و ۵۳۴میلیون و ۲۰۰هزار تومان از این سرمایه گذاری در قالب همایش ملی سرمایه گذاری همزمان با اسفند۹۴ رخ داد که در آن ۱۰۰طرح عمرانی و اقتصادی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی مطرح شد که سهم بخش کشاورزی از آن ۲۰درصد بود اما خوشبختانه توانستیم در این همایش نظر مساعد بسیاری از سرمایه گذاران را به بخش های مختلف کشاورزی جلب کنیم.

وی درباره طرح های سرمایه گذاری شده در اسفندماه۹۴، افزود: احداث فضای گلخانه ای، استقرار زنجیره تولید دام سنگین، پرورش بز داشتی (سانن)، احداث سردخانه دو مدار میوه و مواد پروتئینی شهمیرزاد، احداث واحد فرآوری و بسته بندی و صادرات پسته، سرمایه گذاری برای توسعه سامانه های آبیاری تحت فشار، زنجیره تولید شتر، پرورش آبزیان (ماهیان خاویاری)، سرمایه گذاری تجهیز برای توسعه سامانه های آبیاری تحت فشار، سرمایه گذاری برای احداث ۸۰ هکتار فضای گلخانه ای، زنجیره تولید شتر مرغ، ارائه تسهیلات و خدمات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و سرمایه گذاری برای گازرسانی به واحدهای تولیدی از مهمترین تفاهم نامه های این برهه بود.

۱۲ سرمایه گذاری جدید در بخش کشاورزی شکل گرفت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان درباره تفاهم نامه های سرمایه گذاری سال جاری نیز گفت: در سالجاری نیز ۱۲ فقره سرمایه گذاری جدید در بخش کشاورزی استان با اعتبار سه میلیاردو ۲۴۵ میلیون تومان با سرمایه گذاران تفاهم نامه منعقد شده است که سرمایه گذاری برای احداث فضای گلخانه ای، احداث واحد تولید عصاره، پودر مالت و ماءالشعیر، احداث واحد فرآوری و صادرات گوشت مرغ، احداث نهالستان استاندارد انگور، توسعه واحد پروار بندی دام سبک و سنگین از ۱۵ هزار به ۵۰ هزار راسی و احداث واحد فرآوری شیر از جمله آنها است.

میرعماد افزود: در شهریور ماه ۹۵ همچنین احداث واحد پرورش گاو شیری در منطقه کالپوش، احداث سردخانه دو منظوره اتحادیه دامداران استان، احداث سردخانه، احداث واحد پرورش مرغ تخم گذار، تملک کارخانه کنسانتره شاهرود، تملک واحد فرآوری شیر سابق و احداث کارخانه خوراک دام و طیور از مهمترین تفاهم نامه های سرمایه گذاری جدید در بخش کشاورزی در استان سمنان منعقد شد.

وی اضافه کرد: شناساندن فضای اقتصادی حاکم بر کشور و استان با توجه به شرایط پسا برجام، تبادل اطلاعات بین سرمایه گذاران و بخش های تخصصی، معرفی مهمترین توانمندی ها و ظرفیت های استان و مستحکم کردن روابط همکاری بین بخش های خصوصی و دولتی از اهداف برگزاری نشست تخصصی توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان سمنان بوده است.

سهم کشاورزی از اشتغال۱۸درصد است

رئیس جهاد کشاورزی استان سمنان در پاسخ به سوالی با موضوع محورهای برگزاری نشست تخصصی توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان سمنان، گفت : ارائه فرصت های سرمایه گذاری بخش کشاورزی، ارائه توانمندی ها در بخش کشاورزی استان و امضا ء تفاهم نامه های سرمایه گذاری بخش کشاورزی از محورهای برگزاری نشست تخصصی بوده که از سوی سازمان جهاد کشاورزی و مرکز خدمات سرمایه گذاری استان سمنان در شهریورماه امسال برگزار شد.

میرعماد از وجود ۵۲هزار هکتار باغ کشاورزی در این استان خبر داد و گفت: ۴۳ هزار و ۵۶۵ خانوار بهره بردار در بخش‌های کشاورزی استان هستند و در این بخش فعالیت دارد و تمام تولیدات محصولات کشاورزی در استان طی سال رقمی معادل یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن است.

وی با بیان اینکه مجموع تولیدات زراعی استان سمنان ۷۸۱ هزار و ۲۰ تن، تولیدات باغی ۳۵۷ هزار و ۵۵۵ تن و تولیدات دامی ۲۶۹ هزارو ۷۴ تن در سال است، ابراز داشت: سهم اشتغال بخش کشاورزی در استان ۱۷.۹ درصد است و ارزش افزوده آن ۱۷.۸ درصد عنوان می شود اما با برنامه ریزی های صورت گرفته پیش بینی می شود طی سال جاری، ۲۲ میلیون دلار صادرات بخش کشاورزی از استان سمنان داشته باشیم.

گیاهان دارویی ظرفیتی برای استان سمنان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان به وضعیت زیر بناهای اساسی و اجرای سامانه‌های تحت فشار در بخش کشاورزی استان نیز اشاره داشت و افزود: اجرای سامانه های تحت فشار در بخش کشاورزی تا سال ۹۴ به میزان ۲۰ هزار هکتار بوده و پیش بینی‌های ما برای اجرا و تقویت و توسعه اجرای این طرح در طی سال های ۹۵و ۹۶ به میزان ۲۰ هزار هکتار دیگر در سطح استان قابل افزایش خواهد بود.

میرعماد درپاسخ به سوالی درباره گیاهان دارویی و پیشرفت استان در کشت آنها هم گفت: بیش از ۱۲۰ گونه گیاه دارویی در استان شناسایی شده اما متاسفانه تنها پنج گونه آن شامل باریجه، کتیرا، گل گاوزبان، آویشن و زعفران کشت می شود و این درحالی است که می توان بیش از این میزان به گیاهان دارویی بها داد.

وی با بیان اینکه به دلیل کم آبی در استان سمنان، توسعه گیاهان دارویی می تواند جایگزین مناسبی برای کشت های زراعی باشد، ابراز داشت: در بخش ترویج و معرفی ظرفیت های گیاهان دارویی در استان کارهای خوبی صورت گرفته اما متاسفانه هنوز کسانی هستند که در مناطق بی آب، گندم را به روش غرقابی می کارند و یک دهم گیاهان دارویی نیز سود مالی نمی برند اما همچنان بر این روش سنتی غلط پافشاری می کنند.

خام فروشی در استان سمنان ادامه دارد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در پاسخ به سوالی درباره وضعیت کشت باریچه و فرآوری آن در استان افزود: این گیاه، بسیار با ارزش است اما امروز متاسفانه صمغ آن به صورت فله ای فروخته می شود لیکن با تشکیل اتحادیه و اصناف باریجه کاران می توان از خام فروشی این محصول ارزآور جلوگیری کرد و دولت نیز در این راه به کشاورزان کمک می کند.

میرعماد گفت: سیاست وزارت جهادکشاورزی مبنی بر کاهش کشت های زراعی در مناطق کم آب کشور است.