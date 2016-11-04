موکب ورامین در مسیر نجف به کربلا/خادمان ورامینی به صف شدند

خبرگزاری مهر، گروه استان ها-محمدرضا حیدری: موکب احباب الرضا(ع) یکی از موکب هایی است که در مسیر نجف به کربلا و به منظور پذیرایی از زائران حسینی راه اندازی می شود.

این موکب در دو سال گذشته توانسته در مسیر نجف به کربلا، خدمت رسانی ارزشمندی را به زائران حسینی کند و مردم شهرستان ورامین خود را آماده کرده اند تا در سومین سال متوالی به رسالت خود در این زمینه عمل کنند.

شهرستان ورامین از جمله شهرستان های کشور است که در مسیر نجف به کربلا اقدام به راه اندازی موکب کرده و بیش از ۷۰ هزار وعده غذایی را در سال گذشته میان زائران حسینی توزیع کرده است.

مردم شهرستان ورامین که همواره عشق و ارادت خود را به اهل بیت عصمت و طهارت به معرض نمایش گذاشته اند، هدایا و نذورات خود را برای راه اندازی موکب احباب الرضا(ع) اهدا کرده اند.

ده ها خادم نیز از شهرستان ورامین خود را آماده کرده اند که در ایام منتهی به اربعین حسینی و در مسیر نجف به کربلا، به زائران سید و سالار شهیدان خدمت رسانی کنند.

مشارکت در پذیرایی از زائران اربعین حسینی نشان دهنده عمق باور دینی مردم ورامین است

محمد علی کاشفی یکی از خادمان موکب احباب الرضا(ع) شهرستان ورامین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خدمت به زائران اربعین حسینی یک توفیق بزرگ محسوب می شود و ما قدردان سید و سالار شهیدان هستیم که این سعادت را نصیب ما کرده است.

وی افزود: خوشبختانه طی سال های اخیر مردم ورامین با راه اندازی موکب احباب الرضا(ع) در پذیرایی از زائران اربعین حسینی مشارکت کرده اند و این امر نشان دهنده عمق باور دینی و تدین مردم این منطقه است.

سال گذشته استقبال خوبی از موکب احباب الرضا(ع) شهرستان ورامین شد و امسال نیز خادمان این موکب تلاش دارند تا بهترین خدمات را به زائران حسینی ارائه دهند

کاشفی ادامه داد: سال گذشته استقبال خوبی از موکب احباب الرضا(ع) شهرستان ورامین شد و امسال نیز خادمان این موکب تلاش دارند تا بهترین خدمات را به زائران حسینی ارائه دهند.

وی متذکر شد:نام ورامین همواره در برنامه های دینی و مذهبی می درخشد و این شهرستان پرچمدار دفاع از ارزش های دینی است و این مهم در اربعین حسینی متبلور می شود.

مشارکت مردم ورامین در پذیرایی از زائران اربعین حسینی سه ساله شد

سید رضا احمدی، مسئول هیئت رزمندگان اسلام و مسئول ستاد هماهنگی موکب احباب الرضا(ع) شهرستان ورامین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم شهرستان ورامین برای سومین سال متوالی خود را آماده و مهیای پذیرایی از زائران اربعین حسینی کرده اند.

وی با اشاره به هماهنگی های به عمل آمده برای پذیرایی شایسته از زائران اربعین حسینی افزود: از مدت ها پیش ستاد هماهنگی موکب احب الرضا(ع) در شهرستان ورامین تشکیل و جلسات متعددی نیز در این راستا برگزار شده است.

احمدی با تأکید بر این نکته که تعدادی از خادمان موکب احباب الرضا(ع) طی روزهای اخیر به عراق اعزام شدند، ادامه داد: فعالیت های لازم برای راه اندازی موکب در مسیر نجف به کربلا آغاز شده است.

برپایی ایستگاه صلواتی مردم ورامین در عمود ۸۴۰ مسیر نجف به کربلا

مسئول ستاد هماهنگی موکب احباب الرضا(ع) شهرستان ورامین اضافه کرد: قرار است تا ایستگاه صلواتی موکب احباب الرضا(ع) از طریق کمک های مردم شهرستان ورامین و به منظور پذیرایی از زائران اربعین حسینی در عمود ۸۴۰ مسیر نجف به کربلا راه اندازی شود.

وی بیان داشت: بر اساس تمهیدات به عمل آمده در این موکب، وعده های غذایی و میان وعده ها در میان زائران و عزاداران اربعین حسینی توزیع و فعالیت های فرهنگی مناسبی نیز برای حاضران اندیشیده شده است.

احمدی با اشاره به این نکته که امسال برای اسکان زائران اربعین حسینی نیز تمهیداتی اندیشیده شده است، گفت: تلاش می شود تا در زمینه اسکان و محل استراحت زائران اربعین حسینی نیز قدم های موثری از سوی شهرستان ورامین برداشته شود و به همین خاطر عمود هزار و ۱۸۵ امکان خدمت به زائران را فراهم می سازد.

توزیع ۷۰ هزار پرس غذا در موکب احباب الرضا(ع) در سال ۹۴

وی با تأکید بر این نکته که موکب احباب الرضا(ع) در سال گذشته عملکرد موفقی را از خود به جای گذاشته است، بیان داشت: موکب احباب الرضا(ع) شهرستان ورامین توانست در سال گذشته به هزاران زائر اربعین حسینی خدمت رسانی کند.

مسئول هیئت رزمندگان اسلامی شهرستان ورامین تأکید کرد: شهرستان ورامین در راه اندازی موکب و گستردگی کار در میان شهرستان های کشور جایگاه مناسب و خوبی را دارد.

احمدی افزود: در سال گذشته، موکب احباب الرضا(ع) شهرستان ورامین به مدت هشت روز از زائران اربعین حسینی پذیرایی به عمل آورد و بیش از ۷۰ هزار پرس غذا را میان عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت توزیع کرد.

عضو ستاد موکب احباب الرضا(ع) شهرستان ورامین با اشاره به توزیع بیش از ۳۷ هزار پرس صبحانه در میان زائران اربعین تأکید کرد: در وعده صبحانه، غذاهایی نظیر فرنی، آش و حلیم در میان زائران توزیع شد.

راه اندازی ۳ ایستگاه برای جمع آوری نذورات مردم شهرستان ورامین

احمدی یادآور شد: چلوکباب کوبیده، چلومرغ در وعده نهار و خوراک کوبیده و خوراک جوجه نیز در وعده شام در موکب احباب الرضا(ع) در میان زائران اربعین حسینی توزیع شد که خوشبختانه شاهد استقبال خوب مردم از موکب شهرستان ورامین بودیم.

وی با اشاره به این نکته که دستگاه های مختلف برای راه اندازی هر چه بهتر موکب احباب الرضا(ع) همکاری می کنند، بیان داشت: هم اکنون با مشارکت آموزش و پرورش، پاکت های جمع آوری نذورات در میان دانش آموزان مدارس شهرستان ورامین توزیع شده است.

احمدی گفت: همچنین قلک هایی نیز برای جمع آوری نذورات و هدایای مردم شهرستان ورامین در میان خانواده های متدین این شهرستان توزیع شده است.

مسئول هیئت رزمندگان اسلام شهرستان ورامین با اشاره به ایستگاه های مستقر برای جمع اوری کمک ها و هدایای مردمی گفت: طی روزهای اخیر سه ایستگاه در شهرستان ورامین به منظور جمع آوری هدایا و نذورات مردم راه اندازی شده است که میدان امام حسین(ع)، میدان امام خمینی(ره) و روبروی گلزار شهدای سید فتح الله این مراکز محسوب می شوند.

وی بیان داشت: لازم می دانیم تا از مردم شهرستان ورامین که در این کار بزرگ مشارکت و هدایای نقدی و غیر نقدی خود را برای پذیرایی از زائران اربعین حسینی اهدا کردند، تشکر و قدردانی کنیم.