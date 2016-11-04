محمود آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار تاسف و تاثر عمیق از درگذشت زنده یاد حاج محسن بخشی پیشکسوت عرصه نشر و فروش کتاب و از بنیان‌گذاران انتشارات آگاه گفت: حاج محسن بخشی بیش از نیم قرن سابقه کار در کتابفروشی داشت و قبل از اینکه به اتفاق آقای حسین خانی انتشارات و کتابفروشی آگاه را تاسیس کنند در کتابفروشی های دیگری مشغول به فعالیت بود.

وی افزود: خود زنده یاد بخشی ذکر می کرد که وقتی از خوانسار به تهران آمده است، مشغول حمایت های زنده یاد عبدالرحیم جعفری قرار گرفته و در کتابفروشی های مختلفی از جمله نیل کار می کرده است و بعد از آن کتابفروشی آگاه را تاسیس کرد که وی در این واحد نشر، مسئول بخش کتابفروشی بود و آقای حسین خانی مسئول بخش نشر.

آموزگار ادامه داد: سابقه طولانی زنده یاد بخشی در کار کتابفروشی، در پیام های متعددی که از جانب اهالی نشر و فرهنگ و همچنین کتابخوان ها در فاصله چند ساعتی که از درگذشت ایشان می گذرد، سرازیر شده است، گویاست که در بسیاری از آنها تصریح شده که چگونه آقای بخشی با سلوک وارسته خود کتابخوان ها را در انتخاب منابع مورد نیاز خود یاری می کرد.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با یادآوری گپ و گفت صمیمی زنده یاد بخشی با احمد مسجدجامعی در محل کتابفروشی آگاه در طرحی که او دو سال پیش با عنوان «کتابگردی» و در هفته کتاب راه اندازی کرده بود، گفت: زنده یاد بخشی و امثال او از جمله نسلی هستند که زندگی، علاقه و همه مطالبات خودشان را در حوزه فرهنگ و نشر کتاب متمرکز کردند و کارنامه درخشانی که انتشارات آگاه تا به حال از خود به جا گذاشته است موید همین معناست.

وی ادامه داد: زنده یاد بخشی به مفهوم اخص کلمه پیشکسوت بود و همواره نمونه و الگویی برای سایر همکاران ما در حوزه نشر و فروش کتاب بود و در تنظیم و رتق و فتق و امور صنفی این حوزه، همه به نوعی به ایشان تاسی می جستند. به واقع ما با یک واقعه جبران ناپذیر رو به رو شدیم و یکی از ستون های اصلی حوزه نشر و کتاب را از دست داده ایم.

آموزگار با بیان اینکه مرحوم بخشی همانند تعدادی دیگر از خوانساری های علاقه مند به حوزه فرهنگ خدمات زیادی به این عرصه کرده اند از خاندان باقری، بخشی و باقری‌ها به عنوان خوانساری های فعال در این حوزه به نیکی یاد کرد.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با بیان اینکه مراسم تشییع پیکر زنده یاد بخشی در روز یکشنبه ۱۶ آبان از ساعت ۱۰ و از مقابل انتشارات آگاه در روبه روی دبیرخانه دانشگاه تهران به سمت بهشت زهرا (س) برگزار خواهد شد گفت: هماهنگی هایی با معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین آقای احمد مسجدجامعی در شورای شهر تهران انجام شده است که پیکر زنده یاد بخشی در قطعه نام آوران به خاک سپرده شود.

وی همچنین با بیان اینکه مجلس تحریم زنده یاد بخشی روز دوشنبه ۱۷ آبان از ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۷ در مسجد نور در تهران برگزار خواهد شد تاکید کرد: هر گونه تغییر این برنامه متعاقبا از سوی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران اعلام خواهد شد.