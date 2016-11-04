جزئیات میهمانی مختلط در دزفول/ ۲۳ دختر و پسر دستگیر شدند

سرهنگ علی الهامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شب گذشته خبری مبنی بر اینکه تعداد ۱۱ دختر و ۱۲ پسر با اجاره یک باغ در شهرک بن جعفر دزفول اقدام به برگزاری یک جشن مختلف و هنجار شکنی کردند به ما مخابره شد.

وی افزود: صبح امروز پس از تحقیقات اولیه و بررسی با دستور قضایی، نیروهای پلیس اقدام به دستگیری افراد مذکور کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول گفت: در حالی که مردم دزفول در حال تدارک مراسمات عزاداری ماه صفر و اربعین حسینی هستند؛ عده ای هنجار شکن اقدام به برگزاری مراسم مختلط رقص در یکی از باغات واقع در شهرک بن جعفر دزفول کردند که بر اساس حکم قضائی همه آنان دستگیر شدند.

الهامی با بیان اینکه پلیس با این افراد قاطعانه برخورد می کند، افزود: نیروی انتظامی دزفول همواره با رفتارهای غیر اسلامی برخورد می کند و بر اساس وظیفه خود طبق حکم قضائی اقدام به پلمپ باغ و دستگیری ۱۱ دختر و ۱۲ پسر شرکت کننده در این مراسم غیر شرعی کرده است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه این افراد هیچکدام ساکن دزفول نبوده و از یکی از شهرهای بزرگ اطراف به این محل برای هنجارشکنی آمده بودند، یادآور شد: مالک باغی که اقدام به اجاره دادن این باغ به افراد مذکور کرده بود و قبلا نیز به دلیل ارتکاب جرم، باغ وی پلمپ شده بود نیز شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده نیروی انتظامی دزفول عنوان کرد: نیروی انتظامی دزفول همواره با عوامل هنجار شکن و افرادی که با انجام چنین برنامه هایی چهره فرهنگی دزفول را مخدوش می کنند و به خصوص افرادی که در ماه های عزاداری و در آستانه اربعین حسینی رفتارهای هنجار شکن انجام می دهند به منظور آرامش مردم و ایجاد امنیت برخورد قاطع می کند.