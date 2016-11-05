مردم ایلام با آغوش باز از زوار امام حسین (ع) استقبال می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد تقی لطفی امروز در همایش با کاروان که در مسجد جامع مهران برگزار شد، اظهار داشت: پیشینه مهران نماینگر قدمگاه هزاران شهید رزمنده بوده و این شهر محل عروج شش هزار شهید است که خداوند به برکت آنها که مظلومانه به شهادت رسیدند اکنون قدمگاه عاشقان ابی عبدالله است.

وی تاکید کرد: باید با آغوش باز از زوار امام حسین (ع) استقبال کنیم و بتوانیم دین خود را به سید و سالار شهیدان ادا کنیم.

امام جمعه ایلام افزود: خوشبختانه چند سالی است مزار سید الشهدا(ع) محل اجتماع هزاران زائر در سراسر جهان است و به حمدالله این افتخار را نصیب مردم ایلام کردند که اکثریت زوار اربعین از مرز مهران وارد کشور عراق شوند.

وی عنوان کرد: گنگره حماسه بزرگ اربعین از ابتکارات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بود که به مسئولان عراق فرمودند اربعین را به یک حماسه تبدیل کنید تا مردم بیایند و کمر تکفیری های آدمکش را بشکنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه ایلام گفت: اربعین حسینی یک حماسه بزرگ ملی و جهانی برای مقابله با گروهگ های تکفیری و تروریستی است.