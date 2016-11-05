نمایش آخرین فیلم مرحوم حامد خسروی در جشنواره «سینماحقیقت»

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید نجفی‌راد که آخرین ساخته زنده‌یاد حامد خسروی را تدوین و برای نمایش در بخش مسابقه ملی دهمین جشنواره «سینماحقیقت» آماده کرده است، درباره‌ آماده‌سازی این اثر گفت: در مراسم بزرگداشت حامد خسروی، به دلیل همکاری‌هایی که در گذشته با او داشتم، خانواده اش از من خواستند تا آخرین فیلم او یعنی «میراث گمشده» را تدوین کنم. من این کار را پذیرفتم اما چون کارگردان حضور نداشت، تدوین زمانبر بود.

وی اظهار کرد: من ذهنیتی درباره‌ آخرین فیلم حامد خسروی نداشتم و براساس صحبت‌های خانواده وی و تماشای راش‌های فیلم به ایده‌ای دست یافتم. آدم‌های فیلم به چند زبان تالشی و ترکی حرف می‌زدند و به همین دلیل باید افرادی را پیدا می‌کردیم که به این زبان‌ها آشنایی داشته باشند. از سوی دیگر چون من با تیم تولید «میراث گمشده» ارتباطی نداشتم احساس می‌کردم فیلم نیمه تمام است.

وی با اشاره به این که تدوینگر اصلی فیلم «میراث گمشده» هم همراه حامد خسروی دچار سانحه رانندگی شد و یک هفته بعد درگذشت، بیان کرد: من بر اساس سابقه همکاری که با حامد داشتم تدوین فیلم را جلو بردم اما کار دشواری بود و با وجود اینکه مدت زمان فیلم کوتاه بود، زمان زیادی برای تدوین آن اختصاص دادم.

نجفی‌راد در پایان، درباره موضوع فیلم «میراث گمشده» توضیح داد: این فیلم قاچاق عتیقه در روستایی در تالش را به تصویر می‌کشد. در این روستای کوچک و اطراف آن آثار باستانی و قبرهای قدیمی بسیاری وجود دارد و مردم با کنکاش در این زمین‌ها، اشیای عتیقه را می‌یابند و به صورت قاچاق می‌فروشند.

مستند «میراث گمشده» از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است که در دهمین دوره جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» رونمایی خواهد شد.

حامد خسروی روز ۱۷ مهر ۱۳۹۳ طی حادثه‌ رانندگی در بندرانزلی درگذشت. در کارنامه‌ فیلمسازی او، آثار موفقی چون «راند ۲۰۵»، «چراغ‌پشتان» و «ترانه اندوهگین کوهستان» به چشم می‌خورد که جوایز زیادی از جشنواره‌های مختلف برای این مستندساز فقید به دنبال داشت.