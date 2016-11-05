به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه های مجمع عالی حکمت اسلامی در ایام بزرگداشت علامه طباطبایی (۱۵ تا ۳۰ آبان ماه) به شرح زیر است:

نشست «شیوه‌ها و تعارض علم و دین از دیدگاه علامه طباطبایی»، با سخنرانی جواد گلی هجدهم آبان ماه از سوی گروه فلسفه دین، نشست «ظرفیت شناسی نظریه اعتباریات در حوزه فلسفه امنیت»، با ارائه حجت الاسلام نجف لک‌زایی نوزدهم آبان ماه از سوی گروه فلسفه سیاسی برگزار می‌شود.

همچنین نشست «اطلاق مقسمی وجود و نسبت آن با یکتایی خدای متعال از نظر علامه طباطبایی» با ارائه حجت‌الاسلام سلیمانی امیری، نوزدهم آبان ماه از سوی گروه عرفان و نشست «منشأ خطا از دیدگاه علامه طباطبایی» با ارائه حجت الاسلام سلیمانی امیری، ۲۳ آبان از سوی گروه معرفت شناسی و در نهایت نشست علمی «نقش علامه طباطبایی در امتداد بخشی فرهنگی اجتماعی به فلسفه اسلامی» سی‌ام آبان ماه برپا خواهد شد.

در نشست علمی آخر کارشناسان حجج‌الاسلام حمید پارسانیا و سید یدالله یزدان پناه به ارائه مباحث خود پیرامون امتداد فلسفه اسلامی در شئون مختلف حیات انسانی، نقش علامه در امتدادبخشی فرهنگی اجتماعی و ذکر نمونه‌هایی از این امتداد بخشی خواهند پرداخت.

دبیر علمی این نشست حجت‌الاسلام علی امینی نژاد خواهد بود.

شرکت در این نشست برای عموم برادران و خواهران آزاد است.