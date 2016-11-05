جامعه اسلامی نیاز به آرامش و امنیت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جوادی آملی در جلسه درس اخلاق هفتگی خود که در نمازخانه بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسراء برگزار شد، با عرض تسلیت به پیشگاه امام زمان(عج) به مناسبت ایام مصیبت‌بار ماه صفر، به روز سیزده آبان، روز مبارزه با استکبار اشاره کرده و به تبیین مسئله مبارزه با استکبار درونی و بیرونی پرداخت.

وی اظهار داشت: خطری که برای ما مطرح است، ذات اقدس الهی طبق علم غیبش به ما گوشزد کرد و ما را هشدار داد فرمود شما یک دشمن قهّار و قدّاری دارید که این هرگز دست از شما برنمی‌دارد تازه این دشمن کوچک است و در صحنه جهاد اصغر است و آن مسئله صهیونیسم و حامیان آنها است و به وجود مبارک پیغمبر(ص) فرمود: ﴿لا تَزالُ تَطَّلِعُ عَلی‌ خائِنَةٍ مِنْهُمْ﴾ مشرکان یک حساب دیگری دارند مسیحی‌ها یک حساب دیگر دارند اما فرمود صهیونیسم طوری است که هر روز علیه اسلام و مسلمان‌ها نقشه می‌کِشد این ﴿لا تَزالُ﴾ در تعبیرات ادبیِ عرب برای استمرار به کار می‌برند یعنی همواره، فرمود همواره اینها در صدد نقشه‌اند، این طور نیست که حالا شما اینها را از خیبر بیرون کردید اینها دست از مبارزه بردارند! خیانت اینها هم منظور خیانت نسبت به نظام اسلامی است نه نسبت به شخص پیامبر، برای اینکه اینها با اسلام و قرآن و عترت و با این مکتب الهی مخالف بودند بنابراین امروز هم همان وضع است ما باید بدانیم که با چه دشمنی روبرو هستیم و او از کجا دارد نقشه می‌کشد.

آیت الله جوادی آملی با اشاره به نقش جهاد نفس در مبارزه با استکبار به تبیین وظیفه همگان پرداخته و بیان داشت:وظیفه همه ما در بخش‌های استکبارستیزی این است که مواظب خیانت بیگانه‌ها باشیم از یک سو و از سوی دیگر نقشه مستکبران را از دور بررسی کنیم. این عصاره کلام درباره مبارزه با استکبار برای جنگ جهاد اصغر است. همین مفاسد به مراتب بدتر در ساختار درونی خود ما هم هست ما هم یک دشمنی داریم که ﴿لا تَزالُ تَطَّلِعُ عَلی‌ خائِنَةٍ مِنْهُمْ﴾ در او هست این بیان نورانی پیامبر(ص) است که فرمود: «اعدی عدوّک نفسک التی بین جنبیک» این نفس وقتی در درون با وهم و خیال و عقل نظری مبارزه کرد و در بیرون با شهوت و خیال و عقل عملی مبارزه می‌کند اگر مسئول اندیشه‌مان فلج شود و برهان اقامه نکنیم و عوامانه زندگی کنیم و مسئول عقل عملیِ ما سفیه بشود و سفیهانه به سر ببریم در جهاد درونی شکست خورده‌ایم، وقتی در جهاد درونی شکست بخوریم یقیناً در جهاد بیرونی هم شکست می‌خوریم برای اینکه آن رهبری جهاد بیرونی را او به عهده گرفته است.

وی در ادامه اظهار داشت: اگر شهوت به حریم عقل عملی راه پیدا کرد یا غضب به حریم عقل عملی راه پیدا کرد اینها سخنگویان نفس اماره‌اند اینها هر جا وارد شوند مهلک‌اند نه مستهلک. شهوت و غضب اگر یک مختصر در درون کار راه پیدا کند کلّ عمل را فاسد می‌کند اگر کسی ۹۹ درصد نمازش خالصانه است یک درصدش ریاست این ریا مستهلِک نمی‌شود بلکه مهلِک است چون نه آن توحید، شرک را می‌پذیرد و نه این شرک، خنثاست که مستهلک بشود؛ شهوت این است، غضب این است، «من» و «ما» خواهی این است، خودخواهی این است، این به حریم عقل، چه نظر چه عمل راه پیدا کند او را هلاک می‌کند می‌شود مهلِک نه مستهلَک لذا حضرت فرمود: «أعدی عدوک نفسک التی بین جنبیک».

آیت الله جوادی آملی در ادامه با اشاره به دعای نورانی امام سجاد و ضرورت حفظ امنیت و مرزهای اسلامی به تبیین مسئله امنیت و آرامش پرداخته و بیان داشت: اصرار وجود مبارک امام سجاد در جمله‌های نورانی صحیفه این است که ما را موحد کند. فرمود کلّ عالم ابزارند آن وقت توسل را برای ما معنا کرده شفاعت را برای ما معنا کرده، آن دید بلند نظام اسلامی را برای ما معنا کرده وجود مبارک امام سجاد در عصری بود که سربازان نظام شیعه نبودند اما کشور امنیت می‌خواهد، آرامش می‌خواهد به تک تک این سربازان غیر شیعی امام سجاد دعا کرد، این دعا مخصوصاً سربازان و مرزداران است آن روز مرزداران که شیعه نبودند حکومت هم که حکومت شیعی نبود، ولی امنیت برای بشر محترم است، جامعه در سایه امنیت باید زندگی کند تا امام سجاد بیاناتش را القا کند، چقدر به این سربازان دعا می‌کند و چقدر کشورهای مزاحم و شهرهای مزاحم را نفرین می‌کند در همان دعای نورانی اهل ثغور می‌فرماید: «اللَّهُمَّ اشْغَلِ الْمُشْرِکِینَ بِالْمُشْرِکِینَ» اینها که اهل شرک‌اند اینها را با هم درگیر کن که نظام اسلامی ما بماند این کشوری که به حسب ظاهر مسلمان است ولو زمامش را غیر شیعی به عهده دارد ولو مرزدارانشان این‌چنین نیست که همه شیعه باشند اکثریتشان غیر شیعی بودند ولی امام سجاد به همه اینها دعا می‌کند.

وی ادامه داد: جامعه امنیت و آرامش می‌خواهد، این طور نیست که اگر یک برادر سنّی با داعش درگیر شد بر ما حق نداشته باشد یا او که حرم وجود مبارک زینب(ع) را حفظ کرد نسبت به ما حق نداشته باشد، این دید بلند امام سجاد(سلام الله علیه) برای آن است که کشور بیش از هر چیزی به امنیت محتاج است. بعد می‌فرماید کسی می‌تواند مرزدار باشد که حبّ دنیا از محدوده دلش جدا شده باشد خدایا برای اینکه اینها خوب مرزداری کنند و کشور را حفظ کنند محبّت دنیا را، علاقه به زن و فرزند را از دل اینها بیرون ببر! مانند آنچه در دفاع هشت ساله اتفاق افتاد که خیلی‌ها تازه ازدواج کرده بودند یا تازه خدا به آنها فرزند داده بود به طور صریح و سریع از همه اینها خداحافظی می‌کردند و می‌رفتند.