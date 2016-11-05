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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۱۱

جایزه ادبی «سیلک» ۲۷ آبان برگزار می‌شود

جایزه ادبی «سیلک» ۲۷ آبان برگزار می‌شود

دبیر ادبی جایزه سیلک از برگزاری مراسم اختتامیه دومین جایزه فرهنگی-هنری سیلک در ۲۷ آبان ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، منیر عسگرنژاد، دبیر ادبی این جایزه با ذکر این نکته که دومین دوره‌ جایزه ادبی ـ هنری سیلک ویژه انتخاب کتاب در زمینه داستان و شعر خواهد بود، گفت: با توجه به استقبال به عمل آمده مهلت ارسال آثار تا تاریخ ۱۶ آبان ماه تمدید شد.

وی افزود: داوری این جایزه ملی تا نیمه دوم آبان ماه پایان می‌پذیرد و مراسم اختتامیه روز پنج‌شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۵، همزمان با هفته کتاب در کاشان برگزار خواهد شد.

عسگرنژاد درباره نام‌گذاری این جایزه گفت: اطلاق عنوان سیلک به این جایزه با هدف معطوف ساختن توجه علاقمندان به این منطقه باستانی که اولین خاستگاه تمدن شهرنشینی در خاورمیانه است، انجام شده است.

بر اساس این گزارش، جایزه فرهنگی-هنری سیلک با مشارکت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری برخی از نهادها از جمله موسسه خانه کتاب در سطح ملی برگزار می‌شود.

کد مطلب 3815737

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