زهرا احمدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با من ظهر امروز در رابطه با ریاست سازمان میراث فرهنگی صحبت شد و من این مسئولیت را با کمال میل می پذیرم ولی هنوز حکم نهایی ابلاغ نشده است.

وی افزود: تاکنون مسئولیتی در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نداشته ام ولی در این حوزه مطالعات زیادی انجام داده ام، همچنین معتقدم که باید اولویت های سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به موازات هم در نظر گرفته شود.

وی گفت: انتصاب را تا زمانی که حکم بگیرم نمی توانم تایید کنم. چند ساعت دیگر این حکم قطعی خواهد شد.

احمدی پور گفت: میراث فرهنگی ، سرمایه فرهنگی کشور ماست. باید ببینیم برنامه هایی که از قبل تدوین شده چیست. به هر حال مدیران قبلی در این سازمان برنامه هایی را تنظیم کرده اند و این سازمان اولویت هایی را داشته است پس باید با احترام به برنامه های قبلی، برنامه های خود را به رسانه ها اعلام کنم.

وی با بیان اینکه نمی شود یکی از سه حوزه کاری سازمان میراث فرهنگی مغفول بماند، گفت: اگر میراث فرهنگی سرمایه ماست صنایع دستی هم بخشی از سرمایه کشور است، صنایع دستی برای حوزه گردشگری یک ظرفیت به شمار می آید، نگاهم به سازمان میراث فرهنگی مثبت است برای من حمایت از دولت و کمک به دولت برای تحقق اهدافش یک اصل مهم است.



پیش از این فعالان سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در نامه ها و بیانیه هایی از رئیس جمهور خواسته بودند که ریاست سازمان میراث فرهنگی بر عهده فردی با شناخت کافی از این سه حوزه باشد، همچنین در اخبار و نامه ها افراد زیادی به عنوان گزینه های پیشنهادی مطرح شده بود.