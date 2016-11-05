درس های دخالت نظامی روسیه در سوریه برای آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا نزدیک است و احتمال تغییر سیاست های آمریکا در سوریه وجود دارد.



بنا بر این گزارش، در چارچوب پروژه SyriaSource مرکز تحلیل های امریکا تحت عنوان شورای آتلانتیک اطلاعاتی درباره تمام اقدامات روسیه در این کشور جمع آوری کرده است. این اقدامات شامل سخنان مقامات، گام های نظامی و دیپلماتیک می شوند.

طبق این اطلاعات، روسیه به چند دلیل در سوریه می جنگد. دلیل اول دفاع از متحد خود و دور کردن اذهان عمومی از مساله اوکراین و بیشتر کردن نفوذ خود در این منطقه و همچنین دفاع از حقوق کشور برای استفاده از پایگاه نظامی دریایی در مدیترانه و همچنین بالابردن اعتبار کشور در جامعه بین الملل، نابود کردن اسلام گرایان افراطی و پایان دادن به کمپین غرب در تغییر حکومت های اروپا و خاورمیانه است.

در این گزارش آمده است: مسکو قصد دارد رژیم بشار اسد را حفظ کند و می توان گفت که در این رابطه موفقیت هایی هم داشته است. به لطف کمک های روسیه، نظامیان و دیپلمات های سوری مواضع محکم تری نسبت به قبل از سپتامبر ۲۰۱۵ اتخاذ کرده اند و حتی نقاط کلیدی را از کنترل تروریست ها درآورده اند.

روسیه با استفاده از کمپین سوریه توانسته امریکا را وادار به احترام و رعایت حقوق خود در جامعه بین الملل کند. رفتار روسیه در سازمان ملل و دیگر سطوح بین المللی حاکی از همین موضوع است. روسیه چندین مرتبه اقداماتی اتخاذ کرده که امکانات نظامی امریکا محدود شده و حتی این کشور را وادار به پذیرفتن مسئولیت در قبال رفتارهای جنایت گرانه اش کرده است. روسیه در تمام این مدت در مذاکرات صلح آمیز با طرفین اختلاف، حضور داشته است. روسیه با استفاده از این استراتژی توانسته از سازمان ملل به عنوان ابزاری برای قانونی کردن مسایل استفاده کرده و در عین حال امریکا را به مذاکرات بکشاند. روسیه به این ترتیب توانسته از مذاکرات بین المللی سود لازم را کسب کند.

در ادامه این گزارش آمده است که تاکتیک و استراتژی روسیه به اندازه ای قوی است که شرایط را در سوریه تغییر داد. این موضوع در شورای آتلانتیک نیز خاطر نشان شده است. روسیه با نابود کردن مناطق مسکونی و زیربناهای شهری که در دست اپوزیسون غیرقابل کنترل بوده، مناطق زیادی را به ویرانه تبدیل کرده و نقشه مردم شناسی کشور را به نفع دولت سوریه تغییر داده است. کوچ و جابجایی مردم نیز یک تاکتیک آگاهانه است. بیشتر اعراب سنی از گروهک های شورشی هستند که مواضع خود را تحویل داده و مجبور به ترک مواضع استراتژیک شده اند و به نقاط دورتر در استان ادلیب نقل مکان کرده اند. از همان زمان در ماه مارس ۲۰۱۶ ارتش نیروهای ائتلافی موافق دولت سوریه و همچنین هواپیماها و سربازان روس پالمیر را از لوث داعش پاک کردند و مانع از بازگشت مخالفان دولت به آن منطقه شدند.

همین اتفاق در شهر حمص هم رخ داده است. در اطراف شهر دمشق، با حمایت میانجیان روس چندین مرتبه اعلام آتش بس شده و توافقات برای مدتی صورت گرفته که دولت سوریه به آن نیاز داشته است. در جریان آتش بس اپوزیسیون را وادار به توافق کرده و آنان را تهدید به حملات جدید می کنند تا شبه نظامیان اپوزیسیون و خانواده های آنها محل را ترک کنند.

بنا بر این گزارش، عملیات روسیه همچنین توازن قدرت را در منطقه تغییر داده است: روسیه به قدرت های منطقه و یا کشورهایی که بدون دخالت آمریکا قادر به ورود به درگیری های سوریه نیستند پیشنهاد شراکت یا دست کم روابط کاری می دهد. در یک سال گذشته تعداد دیدارهای دوجانبه بین روسیه و دول منطقه ای به شدت افزایش یافته است. مسئولین حکومتی در اردن و روسیه برای بحث درباره همکاری های نظامی در اکتبر ۲۰۱۵ دیدار کردند و با گذشته کمتر از یک ماه بعد از شروع کمپین هوایی روسیه این دیدارها بیشتر شد. آنچه که از دست مقامات امریکا برنمی آید این است که اقدامات روسیه در سوریه و پیامدهای آن در منطقه و در تمام دنیا بدون برداشتن گامی از سوی آمریکا بوده است.

