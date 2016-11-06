۸۰۰۰ نفر در کهگیلویه و بویراحمد به مواد مخدر اعتیاد دارند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر رضایی بعدازظهر یکشنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان افزود: از این تعداد حدود ۴۰۰ نفر زن هستند که پنج درصد جمعیت معتادان استان را تشکیل می دهند.

وی بیان داشت: این میزان تقریبا نصف میانگین کشوری است و گرایش به اعتیاد در بین زنان کشور ۱۰ درصد است.

رضایی افزود: متولیان کارهای پژوهشی باید برای کاهش گرایش زنان به مصرف مواد مخدر اقدامات لازم را ارائه کنند.

وی تصریح کرد: در برخی شهرستانهای استان تعداد زنان معتاد رو به افزایش است.

رضایی با اشاره به ارائه تسهیلات کار آفرینی به بهبود یافتگان اظهار داشت: تاکنون ۲۲ نفر از بهبود یافتگان مواد مخدر تسهیلات اشتغالزایی از صندوق کارآفرینی امید دریافت کرده‌اند.

وی افزود: بهبود یافتگان موادمخدر برای دریافت وام اشتغال به صندوق کارآفرینی امید مراجعه و از تسهیلات این صندوق بهره مند می شوند.