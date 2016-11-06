راه اندازی سامانه اعلام تعطیلی مدارس آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آموزش و پرورش، فریدون سیدمصطفوی با اعلام این خبر اظهار کرد: طرح راه اندازی سامانه اعلام تعطیلی مدارس استان به پیشنهاد روابط عمومی اداره کل اموزش و پرورش استان در شورای آموزش و پرورش استان مطرح و با نظر مساعد مسئولان عالی استان به تصویب رسید.

وی با اذعان به اینکه این طرح با همکاری شرکت مخابرات استان از طریق واگذاری شماره اختصاصی راه اندازی خواهد شد افزود: به دنبال افزایش حجم ارتباطات و همچنین تقاضای شهروندان مبنی برامکان ارتباط مطلوب تر با آموزش و پرورش راه اندازی سامانه و امکان ارتباط با اپراتور ویژه اطلاع رسانی بخصوص در مواقع خاص ضروری است.

سیدمصطفوی گفت: به منظور رفاه شهروندان محترم به ویژه فرهنگیان، دانش آموزان و اولیای گرامی در مواقع بحران، لازم است سامانه خاص و قابل اطمینانی راه اندازی شود تا امکان دسترسی آسان با توانایی پاسخگویی همزمان به تماس های وسیع مردمی را داشته و اطلاع رسانی از طریق این سامانه انجام پذیرد.

وی خاطر نشان کرد: طرح راه اندازی سامانه اعلام تعطیلی مدارس با هدف همگرایی و همدلی بیشتر با مردم، اقدام سریع در اطلاع رسانی، کاهش زمان انجام خدمات، افزایش کیفیت و تسهیل در انجام ارتباطات در راستای تکریم، احترام و صیانت از حقوق شهروندی انجام می پذیرد.

سیدمصطفوی با بیان اینکه این سامانه به صورت شبانه‌روزی پاسخگو خواهد بود افزود: این سامانه برخلاف سایر ابزارهای خدمات رسان در امر اطلاع رسانی به جهت ظرفیت بالای پاسخگویی همزمان بیش از هزار نفر می تواند در روزهای برفی و شرایط نامساعد جوی در جریان تعطیلی مدارس در شهرها، بخش‌ها و نواحی آموزش و پرورش، رضایت مندی بالای مردمی را فراهم کند.