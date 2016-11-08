به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساری در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه فعالان بخش‌خصوصی نسبت به مواردی از جمله بیمه، خرید و فروش، بازرسی کالاها و همچنین ترکیب اعضای هیات‌های حل اختلاف انتقاد دارند، گفت: تاکنون آنها بارها مباحث خود را در این خصوص مطرح کرده‌اند؛ اما این موانع هنوز برطرف نشده است.

وی با اعلام اینکه انتظار داریم قانون رعایت شود، اظهار داشت: همه مسئولان قبول دارند این موارد باید اصلاح شود؛ اما متاسفانه اقدام عملی انجام نمی‌گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: صادرات غیرنفتی در ۷ ماهه نخست امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۳ درصد افزایش داشته و به رقم ۲۴.۶ میلیارد دلار رسیده است.

وی به کاهش یک درصدی واردات در این مدت اشاره کرد و افزود: رقم واردات در ۷ ماهه امسال، به ۲۴ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.

خوانساری با بیان اینکه بر اساس گزارش بانک جهانی رتبه فضای کسب و کار ایران از ۱۱۸ به ۱۲۰ تنزل پیدا کرده است، گفت: با توجه به اینکه ایران جزو ۲۰ اقتصاد نخست دنیا است، این رتبه‌ها در فضای کسب و کار ما مناسب نیست.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی از بین ۱۹۰ کشور، ۱۷۰ است، گفت: اکنون زمان انطباق اسناد صادراتی در ایران به عنوان یک شاخص قابل توجه در حوزه صادرات، ۱۰۱ ساعت است در حالی که در ۱۸ کشور، این زمان صفر و در ۲۵ کشور یک ساعت است.

وی همچنین به رای اعتماد پارلمان به وزرای جدید کابینه اشاره و خاطرنشان کرد: این موضوع نشان از همراهی مجلس با دولت داشته و امید می‌رود کابینه هم از این همراهی، برای بهبود فضای کسب و کار استفاده کند.

خوانساری در ادامه بدهی دولت به بخش خصوصی را زخم کهنه‌ای دانست و گفت: لازم است دولت در بودجه سال آینده، پرداخت این بدهی را در دستور کار قرار دهد. در عین حال خواسته فعالان اقتصادی این است که بودجه سال آینده واقعی نوشته شود؛ چراکه هرسال تا ٥٠ درصد از بودجه عمرانی، صرف هزینه‌های جاری می‌شود.