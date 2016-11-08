برزیل حساب های بانکی «ریو» را مسدود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، دولت برزیل حساب های بانکی «ریودوژانیرو» را تا زمان پرداخت بدهی چند میلیون دلاری این ایالت، مسدود کرد.

گفتنی است که ریو به دلیل کاهش جهانی بهای نفت با بحران اقتصادی مواجه است تا جایی که این اواخر حتی قادر به پرداخت حقوق بسیاری از کارکنان بخش خدمات نیز نبوده است.

حتی ایالت ریودوژانیرو، در آستانه برگزاری المپیک ۲۰۱۶ ریو، به اعلام حالت فوق العاده اقتصادی واداشته شد.

هفته گذشته نیز، «لوئیز فرناندو پزائو» فرماندار ایالتی، از اجرای اقدامات ریاضتی سخن گفت و اتخاذ این تصمیم را در راستای تضمین پرداخت حقوق کامل کارکنان در سال آینده، ضروری توصیف کرد.

گفتنی است که ریودوژانیرو حدود ۵۳ میلیون دلار به دولت فدرال بدهکار است و با توجه به نقصان درآمدهای مالیاتی، دولت ایالتی مجبور به اعمال کاهش در بخش بودجه شده است.

پزائو قرار است برای رایزنی با دولت مرکزی به منظور دسترسی مجدد به حساب های بانکی ایالت، سفری به «برازیلیا» پایتخت برزیل داشته باشد.