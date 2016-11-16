انتخاب میشل عون پیروزی بزرگ «حزب الله و مقاومت» است

احمد دستمالچیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که آیا انتخاب رئیس‌جمهور جدید لبنان که مورد انتخاب حزب‌الله و محور مقاومت بود، دستاورد سیاست خارجی ایران محسوب می‌شود و یا رهاورد دست برتر ایران و محور مقاومت در تحولات میدانی در منطقه است، اظهار داشت: در رابطه با تحولات اخیر در لبنان باید بگویم که لبنان یک کشور کاملاً دموکراتیک و برخوردار از طوایف مختلف است که گفته می‌شود در حدود ۱۷ طایفه هستند، آنها قواعد دیپلماتیک و دموکراتیک را در کشورشان پذیرفته‌اند و همیشه سعی می‌کنند که به آن وفادار بمانند، چرا که می‌دانند اگر چنین نکنند، کل نظام و توازن حاکم بر کشورشان به هم خواهد خورد.

وی گفت: بنابراین طوایف بر حسب روالی که گفته‌اند، تفاهم کردند که با یکدیگر مسالمت‌آمیز زندگی کنند اما آن چیزی که بیشتر اهمیت دارد، این است که لبنان انعکاسی از برآیند تحولاتی بوده که در منطقه اتفاق می‌افتاده است.

سفیر اسبق ایران در لبنان و اردن ادامه داد: هرگاه جهت تحولات به سمتی بوده که جریانی خاص غالب بوده، انعکاس همان مطلب و جریان نیز در لبنان بوده است و بالعکس. اما در خصوص اینکه چرا پس از دو سال و اندی که خلأ رئیس جمهور داشتند آقای میشل عون به ریاست جمهوری رسید، یک سؤال بسیار مهمی است که باید با حدس و گمان‌های بسیاری نسبت به آن پاسخ داد.

دستمالچیان افزود: تحلیل اصلی به نظر من انعکاس تحولات منطقه است، بعد از آنکه عربستان که کارشکن اصلی تحولات در منطقه و لبنان بود و همیشه سعی در عدم ثبات و امنیت منطقه و لبنان داشته، سرش به سنگ خورد و در اغلب پرونده‌هایی که مفتوح کرده بود و با خونریزی و کشتار زیاد آنها را پیش می‌برد، اعم از عراق، سوریه، یمن و دیگر جاها در نهایت نتوانست به اهدافش برسد و در نتیجه یک توازن ضعیفی به دست آمد و محور مقاومت، دست بالاتر را در تحولات برخوردار شد، سبب شد سعودی ها به اهداف خود دست پیدا نکنند.

وی خاطرنشان کرد: عربستان وقتی بحران سوریه را آغاز کرد، همین ایده را داشت و همین‌طور در مورد لبنان و فلسطین که می‌خواست آنها را تجزیه و تضعیف کند و در نهایت آنها را از بین ببرد و با سرنگونی آقای بشار تاسد و حزب‌الله در لبنان و مقاومت در فلسطین، اهداف خود را در منطقه جاری کند، اما تمام این اقدامات نتیجه عکس داد.

دستمالچیان بیان کرد: محور مقاومت با صبر، حوصله و درایت بسیار ستودنی و به طور خاص شخص سید حسن نصرالله توانستند این جریان بسیار سهمگین و توفنده ای را که علیه مقاومت شروع شده بود هدایت کنند و نهایت امروز به یک موقعیت خوبی دست پیدا کردند.

کاردار اسبق ایران در عربستان افزود: اگر یک روزی مقاومت در لبنان صرفاً در جنوب آن کشور بود، امروزه شما می بینید که چه گستره وسیع جغرافیایی را پیدا کرده است؛ از لبنان تا باب المندب و من معتقدم باید از این دیدگاه به تحولات لبنان نگاه کرد.

سفیر اسبق ایران در لبنان و اردن ادامه داد: آقای سعد حریری که فرد وابسته ای به عربستان سعودی است و از حمایت های بی حد و گسترده آل سعود طی سالیان متمادی برخوردار شده بوده، به این نتیجه تلخ برای خود او رسید که باید گزینه کاندیدای مقاومت را پس از دو سال و اندی قبول کند و اگر چنین اقدامی را نمی‌کرد، قطعاً انتحار سیاسی انجام می داد، چرا که مردم متوجه می شدند که کارشکن اصلی عربستان و سعد حریری هستند و ین برای آنها انتحار سیاسی به حساب می آمد.

وی در پاسخ به این سوال که سفر ظریف به بیروت پس از تحولات اخیر در آن کشور را چگونه ارزیابی می کنید و دستاورد این سفر برای ما چه می تواند باشد؟ گفت: خیلی لازم به نظر می آمد که آقای ظریف این سفر را به لبنان داشته باشند. اولاً برای تبریک به رئیس جمهور جدید و دوم برای آنکه سیاست جمهوری اسلامی ایران را که همیشه تاکید بر امنیت، ثبات و آرامش داخلی لبنان داشته و دارد را بار دیگر اعلام کند و سوم به این دلیل که وحدت، همدلی و انسجام اقوام و احزاب مختلف در لبنان را بار دیگر مورد تاکید قرار دهند.

دستمالچیان با بیان اینکه همیشه کشور لبنان جزء اولویت های اساسی سیاست خارجی ایران بوده، اظهارکرد: کابینه جدید لبنان یک کابینه نزدیک به تفکر محور مقاومت و حزب الله خواهد بود و طبیعی است که وجاهت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور دو چندان خواهد شد.

کاردار اسبق ایران در عربستان افزود: اگر می بینیم که مقاومت در عرصه نظامی و تحولات میدانی در منطقه دست برتر را دارد و موفق عمل کرده است، امروز می‌بینیم که در عرصه سیاسی هم موفقیت های خوبی را کسب می کند و هوشیاری و تدبیر خوبی که آقای نصرالله به کار برده اند، این پیروزی بزرگ را به حزب الله به ارمغان آورد که توانستند کاندیدای خود را وارد ریاست جمهوری کنند.