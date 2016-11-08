رئیس ستاد ارتش آمریکا با ملک سلمان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان (واس)، ژنرال «جوزف دانفورد» رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز سه شنبه در سفر به ریاض با «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه سعودی دیدار و گفتگو کرد.

بنا بر اعلام خبرگزاری عربستان در این دیدار که شماری دیگر از مقامات سعودی و آمریکایی نیز حضور داشتند همکاری دوجانبه بین ریاض و واشنگتن و تحولات منطقه مورد بررسی قرار گرفته است.

دانفورد همچنین روز سه شنبه با «محمد بن نایف» ولیعهد سعودی نیز دیدار کرد. خبرگزاری عربستان گزارش داد که دو طرف در این دیدار تحولات اوضاع خاورمیانه و اقدامات در این راستا را بررسی کردند.

وزارت دفاع آمریکا پیش از سفر دانفورد به عربستان با صدور بیانیه ای از ریاض به عنوان هم پیمان نزدیک ایالات متحده آمریکا یاد کرده بود. پنتاگون با ادعای اینکه عربستان بزرگترین و بهترین ارتش منطقه از لحاظ تسلیحات در منطقه است، اعلام کرد ارتش آمریکا روابط نظامی ممتازی با ریاض دارد.

سفر دانفورد به عربستان پس از دیدار وی با شماری از مقامات ارشد ترکیه از جمله «خلوصی آکار» رئیس ستاد ارتش این کشور در آنکارا انجام می گیرد.

گفتنی است که عربستان یکی از مهمترین واردکنندگان سلاح ها و تجهیزات نظامی آمریکا است. سلاح هایی که در تجاوز ائتلاف سعودی به یمن نیز مورد استفاده قرار گرفته و اعتراض سازمان های حقوق بشر بین المللی را به همراه داشته است.