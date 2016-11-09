به گزارش خبرنگار مهر، حسین ذوالفقاری که صبح چهارشنبه از طریق فرودگاه شهدای ایلام وارد استان شده در اولین برنامه خود از پایانه مسافربری برکت، پارکینگ‌های شهرستان مهران و جاده‌های ارتباطی منتهی به مرز بازدید کرد.

پروژه‌های مذکور از جمله زیرساخت های مرز مهران برای تسهیل در تردد زائران اربعین هستند که امروز مورد بازدید معاون وزیر کشور قرار گرفتند. علاوه بر بازدید قرار است تا ساعاتی دیگر ستاد اربعین با حضور معاون وزیر کشور و سردار مومنی جانشین فرماندهی انتظامی کشور در پایانه مرزی مهران برگزار شود.

مرز مهران مهمترین کانون تردد زائران اربعین است که پیش بینی شده بیش از دو میلیون زائر طی اربعین از این مرز تردد کنند.