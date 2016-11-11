بروز علائم افسردگی در زنان بعد از سقط جنین

به گزارش خبرنگار مهر، محققان کالج امپریال لندن عنوان می کنند شمار بالای زنان دارای علائم «اختلال استرس پس از واقعه» (PTSD) بعد از سقط جنین بسیار تعجب آور است.

جسیکا فارن، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «در حال حاضر در مورد زنانی که سقط جنین یا بارداری خارج رحمی داشته اند، پیگیری و مراقبت مداوم صورت نمی گیرد. اما این گروه از زنان بعد از سقط جنین باید تحت مراقبت های روانی به خاطر احتمال ابتلا به افسردگی قرار گیرند.»

اختلال استرس پس از واقعه بعد از مشاهده، تجربهٔ مستقیم یا شنیدن یک عامل استرس‌زا و آسیب‌زای شدید روی می‌دهد که می‌تواند به مرگ واقعی یا تهدید به مرگ یا وقوع یک سانحهٔ جدی منجر شود. بیمار نسبت به این تجربه‌ها احساس ترس و درماندگی می‌کند، اغلب رفتارهای آشفته و حاکی از بی‌قراری بروز می‌دهد و مدام تلاش می‌کند از یادآوری رویداد و سانحه اجتناب کند.

به گفته فارن، «علائم ایجادشده می تواند تاثیر عمیقی بر تمام ابعاد زندگی روزمره زنان داشته باشد و بر کل روابط خانوادگی و دوستانه وی تاثیر گذارد.»

در این مطالعه، محققان از ۱۱۳ زنی که اخیرا دچار سقط جنین (از بین فتن جنین قبل از هفته ۲۴ بارداری) شده بودند یا بارداری خارج رحمی داشتند نظرسنجی کردند.

آنها دریافتند سه ماه بعد از سقط جنین، PTSD توسط ۴۵ درصد از زنانی که سقط جنین داشتند و ۱۸ درصد توسط زنان دارای بارداری خارج رخمی گزارش شد.