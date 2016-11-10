۶۰ درصد زکات جمع آوری شده خراسان شمالی صرف نیازمندان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کمیته امداد خراسان شمالی، عباس اهرابی اظهار کرد: طی شش ماهه نخست امسال۳۰میلیارد و ۶۶۵ میلیون ریال زکات در خراسان شمالی جمع آوری شد که ۶۰ درصد آن صرف کمک به نیازمندان شد.

وی افزود: ۴۰ درصد زکات جمع آوری شده نیز صرف عمران وآبادانی مناطق محروم می‌شود.

اهرابی تصریح کرد: این نهاد در تلاش است تا بخش قابل توجهی از زکات جمع آوری شده از کشاورزان ودامداران استان را صرف معیشت، مسکن، درمان و ازدواج محرومان و بخشی را صرف زدودن فقر در منطقه کند.

وی با بیان اینکه یکی از سیاست‌های کمیته امداد در بخش زکات اولویت دادن به رفع نیاز محرومان است، افزود: بر این اساس در شش ماهه نخست امسال از۳۰میلیارد و ۶۶۵ میلیون ریال زکات جمع آوری شده در خراسان شمالی ۱۰میلیارد و ۲۸۴ میلیون ریال برای رفع مشکلات نیازمندان هزینه شد.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی اظهار داشت: پیش بینی می‌شود بخش هزینه کرد زکات برای محرومان در سال جاری از رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته برخوردار خواهد بود.

وی افزود: نیمه نخست امسال بیش از ۳۳ درصد زکات صرف نیازهای محرومان در بخش‌های مسکن، جهیزیه، درمان ومعیشت شده است.

اهرابی به تشریح عملکرد شهرستان‌ها در حوزه زکات اشاره کرد وگفت: امسال دو میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال زکات در شهرستان بجنورد، دو میلیارد و ۳۴۴ میلیون ریال در شهرستان اسفراین، سه میلیارد و ۴۰۳ میلیون ریال در شیروان، ۴۴۷میلیون ریال در جاجرم، چهار میلیارد و ۴۸۸ میلیون ریال در مانه و سملقان، ۱۰ میلیارد و ۹۲۰ میلیون ریال در راز و جرگلان، پنج میلیارد و ۶۷۸ میلیون ریال در فاروج و حدود ۹۵۸ میلیون ریال در شهرستان گرمه زکات جمع آوری شده است.

وی گفت: طی سال گذشته ۷۳ میلیارد ریال زکات در خراسان شمالی جمع آوری شد که پیش بینی می‌شود تا پایان امسال ۸۰ میلیارد زکات در استان جمع آوری شود.

مدیرکل کمیته امداد استان با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیت‌هایی همچون زکات می‌تواند نقش اساسی در رفع نیاز محرومان داشته باشد، تصریح کرد: اگر زکات در جامعه اسلامی به صورت کامل احیاء شود، مشکلات اقشار نیازمند و مستحق رفع و جامعه خالی از نیازمندان می‌شود.

اهرابی افزود: با توجه به اینکه اقدامات خوبی از سوی کمیته امداد در حوزه زکات انجام شده اما باید با استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی رسانه‌ها در این حوزه فرهنگ سازی های بیشتری صورت بگیرد.