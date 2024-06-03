کیلیان امباپه به رئال مادرید پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه رئال مادرید پس از مدتها انتظار کیلیان امباپه مهاجم تیم ملی فرانسه و سابق پاری سن ژرمن را به خدمت گرفت.
امباپه از مدتها قبل زیر نظر مدیران رئال مادرید قرار داشت و طی سالهای اخیر بارها برای جذب او اقدام کردند اما به دلیل تحت قرارداد بودن مهاجم تیم ملی فرانسه با باشگاه پاری سن ژرمن جذب او امکان پذیر نشد.
امباپه در رئال مادرید پیراهن شماره ۹ را بر تن خواهد کرد و پس از بازنشستگی لوکا مودریچ او وارث پیراهن شماره ۱۰ مادرید خواهد شد.
همچنین مدت قرارداد او با رئال مادرید به مدت ۵ سال خواهد بود.
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