وحیده نگین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سرمایه ثبتی شرکتهای تعاونی زنان حدود ۱۵۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است و بیش از ۱۸۰ هزار زن عضو این تعاونیها هستند.
وی میزان اشتغالزایی تعاونیهای زنان در کشور را ۱۱۹ هزار نفر عنوان کرد و گفت: درمجموع حدود ۱۱ میلیون نفر از اعضای تعاونیهای فعال کشور را زنان تشکیل میدهند.
نگین به نوع فعالیت تعاونیهای زنان اشاره کرد و گفت: بر حسب نوع فعالیت شرکتهای تعاونی فعال بانوان، ۶۱ درصد در بخش تولیدی، ۳۶ درصد در بخش خدماتی و ۳ درصد در بخش توزیعی مشغول به کار هستند.
به گفته وی، از نظر تعداد اعضای تعاونیهای فعال بانوان بر حسب نوع فعالیت، ۵۴ درصد در بخش تولیدی، حدود ۲۶ درصد در بخش خدماتی و ۲۰ درصد عضو تعاونی های توزیعی هستند.
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور زنان و خانواده گفت: از نظر اشتغال ایجاد شده توسط تعاونیهای فعال زنان بر حسب نوع فعالیت، ۶۵ درصد در بخش تولید، ۲۸درصد در بخش خدماتی و ۷ درصد در بخش توزیعی فعالیت می کنند.
وی درباره رشتههای فعالیت شرکتهای تعاونی زنان نیز گفت: شرکتهای تعاونی زنان از نظر رشته فعالیت به ترتیب در بخش خدمات با ۳ هزار و ۶۹۳ تعاونی، صنعتی با ۳ هزار و ۳۲۱ تعاونی، کشاورزی با ۲ هزار و ۲۳۲ تعاونی و فرش دستباف با ۸۷۱ تعاونی فعالیت میکنند.
نگین با بیان اینکه در مجموع شرکتهای تعاونی فعال زنان در ۹۶ گرایش از رشته فعالیتهای تولیدی، خدماتی و توزیعی اشتغال دارند، افزود: بیشترین گرایش جهت انجام فعالیت اقتصادی زنان به ترتیب نساجی، چرم و پوشاک، زراعت، صنعتی، معدنی، کشاورزی، تامین نیاز تولید کنندگان، عمرانی و فرش دستباف تولیدی هستند.
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: صنایع دستی، خدمات آموزشی، غذایی، دارویی و بهداشتی، خدمات رایانهای و دامپروری بیشترین گرایش تعاونیهای فعال زنان را تشکیل میدهند.
نظر شما