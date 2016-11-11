چرخه صنعت دام وطیور مرکزی باید کامل شود/لزوم احداث کشتارگاه صنعتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر نمایند مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس، علی اکبر کریمی اظهار داشت: ارزش اقتصادی و سهم فعالیت دامپزشکی در اقتصاد و تولید ملی بالا بوده و رقم ریالی که به واسطه این بخش تولید می شود و همچنین میزان ایجاد اشتغال در این حوزه قابل توجه است.

وی افزود: با توجه به اینکه استان مرکزی در حوزه دام و طیور در بخش تولید و صادرات نقش پررنگی دارد و بیش از سهم جمعیتی مان در اقتصاد ملی سهیم بوده و یکی از قطب های تولید مواد پروتئینی هستیم لازم است که چرخه فعالیت مان در صنعت دام و طیور نیز کامل باشد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس نبود کشتارگاه صنعتی در اراک و استان را زمینه ساز از دست رفتن بخش زیادی از ارزش افزوده صنعت دام و طیور عنوان کرد و گفت: وقتی دام به صورت زنده از استان خارج می شود در واقع ارزش افزوده فراوانی از استان خارج شده است، براین اساس باید با جدیت به دنبال احداث کشتارگاه صنعتی در استان باشیم.

وی با بیان اینکه شهر داوودآباد به دلیل برخورداری از دامداری های زیاد این ظرفیت را داراست، افزود: هم اکنون متقاضیانی هستند که اولین کشتارگاه صنعتی دام را در این شهر ایجاد کنند، اینکار هم باعث حفظ و توسعه اشتغال شده و هم عامل تولید ثروت و ارزش افزوده و حفظ زنجیره صنعت دام در استان می شود.

کریمی بر لزوم ورود فعالان این عرصه به حوزه محصولات جدید تاکید کرد و افزود: اینکه بوقلمون به صورت صنعتی پرورش داده شود کار جدیدی است که باید فعالان صنعت دامپروری را به آن تشویق کرد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس خاطرنشان کرد: دامپزشکی باید اطلاعات علمی و تخصصی خود را در خصوص این محصولات جدید بالا ببرد تا زمینه پیشرفت کار در این حوزه ها هم ایجاد شود.

وی افزود: ایجاد تنوع در تولیدات دام و طیور هم در بهبود منابع غذایی مردم موثر است و هم از مواهب اقتصادی آن بهره مند خواهیم شد.

کریمی بر لزوم تلاش در راستای تولید ارگانیک تاکید کرد و گفت: در حال حاضر بیشتر محصولات صنعت دام و طیور به ویژه در بخش طیور به دلیل ارگانیک نبودن و مصرف آنتی بیوتیک قابل صادر کردن نیست و مرغ سبز وارداتی در بازارهای ما به فروش می رسد.

وی خاطرنشان کرد: دامپزشکی نیز می تواند در این حوزه نقش آفرینی کرده و بویژه در آگاهی دادن به مردم و تولیدکنندگان موثر عمل کند.