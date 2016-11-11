به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران در گزارشی به بررسی فعالیتهای فرهنگی خانوارهای ایرانی پرداخته است که بر این اساس، ۵۳ درصد از افراد ۱۵ ساله و بیشتر با سواد ۲۵ میلیون ۶۷۹ هزار و ۵۳۸ نفر هستند، در یک سال قبل از زمان آمارگیری در سال ۱۳۹۳ مطالعه کتاب غیردرسی داشتهاند. در این میان حدود ۴۷ درصد یعنی ۲۳ میلیون و ۷۵ هزار و ۲۱۱ نفر نیز مطالعه کتاب غیردرسی نداشتهاند.
۳۳.۵ درصد از افرادی که مطالعه کتاب غیردرسی داشتهاند، کمتر از یک ساعت و ۳۷.۲ درصد یک تا دوساعت و مابقی معادل ۲۹.۳ درصد بیشتر از سه ساعت در هفته مطالعه داشتهاند. نتایج نشان میدهد ۱۸ میلیون و ۵۶۱ هزار و ۹۲۸ نفر معادل ۳۸ درصد از افراد ۱۵ ساله و بیشتر باسواد، در هفته گذشته روزنامه مطالعه کردهاند و ۳۰ میلیون و ۱۹۲ هزار و ۸۲۲ نفر معادل ۶۲ درصد مطالعه روزنامه نداشتهاند.
حدود ۱۴ درصد معال ۸ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۸۷۲ نفر از افراد ۱۵ ساله و بیشتر در سال گذشته به سینما رفته و ۵۰ میلیون و ۳۵۱ هزار و ۱۲۸ نفر معادل ۸۶ درصد از افراد ۱۵ ساله و بیشتر سینما نرفتهاند. از ۸ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۸۷۲ نفر افراد ۱۵ ساله و بیشتر که سینما رفتهاند، ۳ میلیون و ۷۰ هزار و ۷۳۹ نفر معادل حدود ۳۷ درصد یک بار، ۲ میلیون و ۴۰۳ هزار و ۵۲۶ نفر معادل ۲۹ درصد دوبار و ۷۸۶ هزار و ۱۸۱ نفر معادل ۹.۵ درصد نیز شش بار و بیشتر به سینما رفتهاند.
حدود ۴ درصد معادل ۲ میلیون و ۳۱۸ هزار و ۵۹۳ نفر از افراد ۱۵ ساله و بیشتر در سال گذشته به تئاتر رفته و ۵۶ میلیون و ۳۳۶ هزار و ۴۰۷ نفر معادل ۹۶ درصد از افراد ۱۵ ساله و بیشتر تئاتر نرفتهاند. همچنین وضعیت تماشای تلویزوین و برنامههای سیمای جمهوری اسلامی ایران نشانگر آن است که ۹۵.۷ درصد افراد ۱۵ ساله و بیشتر، در روزهای غیرتعطیل به تماشای سینمای جمهوری اسلامی ایران پرداختهاند و در روزهای تعطیل، درصد افراد تماشاکننده سیمای جمهوری اسلامی ایران به ۹۶.۰۵ درصد رسیده است.
از مجموع افراد ۱۵ ساله و بیشتر ۲۱.۵ درصد برنامههای ماهواره را تماشا میکنند و ۷۸.۵ درصد برنامههای ماهواره را تماشا نمیکنند و تفاوتی در درصد افراد مشاهدهکننده در روزهای تعطیل و غیرتعطیل نیست؛ اما میزان ساعت تماشای این برنامهها در روزهای تعطیل و غیرتعطیل متفاوت است. در این میان در سال ۱۳۹۳ حدود ۴۵ درصد افراد ۱۵ ساله و بیشتر که معادل ۲۶ میلیون و ۲۸۵ هزار و ۳۱۶ نفر هستند، اظهار کردهاند که ورزش میکنند و در مقابل حدود ۵۵ درصد یعنی ۳۲ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۶۸۴ نفر گفتهاند که ورزش نمیکنند.
حدود ۷۱.۸ درصد افراد ۱۵ ساله و بیشتر که معادل ۴۲ میلیون و ۹۸ هزار و ۸ نفر هستند، اظهار کردهاند که موسیقی گوش میکنند و در مقابل، حدود ۲۸.۲ درصد یعنی ۱۶ میلیون و ۵۵۶ هزار و ۹۹۲ نفر بیان کردهاند که موسیقی گوش نمیکنند. حدود ۸۷ درصد افراد ۱۵ ساله و بیشتر در سال ۱۳۹۳ صدقه دادهاند یا خیرات کردهاند. همچنین از مجموع ۵۸ میلیون و ۶۵۵ هزار نفر ۱۵ ساله و بالاتر حدود ۸.۱ درصد به طور مستمر در هر روز سیگار مصرف کردهاند و ۵۵ میلیون و ۱۷۸ هزار و ۹۶۷ نفر معادل ۹۴.۱ اظهار کردهاند که تاکنون از قلیان استفاده نکردهاند. همچنین ۳ میلیون و ۴۷۶ هزار و ۳۳ نفر معادل قلیان داشتهاند.
از ۵۸ میلیون و ۶۵۵ هزار نفر افراد ۱۵ ساله و بیشتر ۲ میلیون و ۳۳۰ هزار و ۸۴۶ نفر معادل ۴ درصد در ماه گذشته قلیان یا چپق مصرف کردهاند.
