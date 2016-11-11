۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۲۳

بر اساس اعلام مرکز آمار؛

۵۳ درصد ایرانیان باسواد کتاب غیردرسی مطالعه می‌کنند

نتایج آمارگیری از فعالیت‌های فرهنگی خانوارهای ایرانی در سال ۹۳ حکایت از آن دارد که ۵۳ درصد از افراد باسواد مطالعه کتاب غیردرسی داشته و ۸۶ درصد از افراد بالای ۱۵ سال در سال ۹۲سینما نرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران در گزارشی به بررسی فعالیت‌های فرهنگی خانوارهای ایرانی پرداخته است که بر این اساس، ۵۳ درصد از افراد ۱۵ ساله و بیشتر با سواد ۲۵ میلیون ۶۷۹ هزار و ۵۳۸ نفر هستند، در یک سال قبل از زمان آمارگیری در سال ۱۳۹۳ مطالعه کتاب غیردرسی داشته‌اند. در این میان حدود ۴۷ درصد یعنی ۲۳ میلیون و ۷۵ هزار و ۲۱۱ نفر نیز مطالعه کتاب غیردرسی نداشته‌اند.

۳۳.۵ درصد از افرادی که مطالعه کتاب غیردرسی داشته‌اند، کمتر از یک ساعت و ۳۷.۲ درصد یک تا دوساعت و مابقی معادل ۲۹.۳ درصد بیشتر از سه ساعت در هفته مطالعه داشته‌اند. نتایج نشان می‌دهد ۱۸ میلیون و ۵۶۱ هزار و ۹۲۸ نفر معادل ۳۸ درصد از افراد ۱۵ ساله و بیشتر باسواد، در هفته گذشته روزنامه مطالعه کرده‌اند و ۳۰ میلیون و ۱۹۲ هزار و ۸۲۲ نفر معادل ۶۲ درصد مطالعه روزنامه نداشته‌اند.

حدود ۱۴ درصد معال ۸ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۸۷۲ نفر از افراد ۱۵ ساله و بیشتر در سال گذشته به سینما رفته و ۵۰ میلیون و ۳۵۱ هزار و ۱۲۸ نفر معادل ۸۶ درصد از افراد ۱۵ ساله و بیشتر سینما نرفته‌اند. از ۸ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۸۷۲ نفر افراد ۱۵ ساله و بیشتر که سینما رفته‌اند، ۳ میلیون و ۷۰ هزار و ۷۳۹ نفر معادل حدود ۳۷ درصد یک بار، ۲ میلیون و ۴۰۳ هزار و ۵۲۶ نفر معادل ۲۹ درصد دوبار و ۷۸۶ هزار و ۱۸۱ نفر معادل ۹.۵ درصد نیز شش بار و بیشتر به سینما رفته‌اند.

حدود ۴ درصد معادل ۲ میلیون و ۳۱۸ هزار و ۵۹۳ نفر از افراد ۱۵ ساله و بیشتر در سال گذشته به تئاتر رفته و ۵۶ میلیون و ۳۳۶ هزار و ۴۰۷ نفر معادل ۹۶ درصد از افراد ۱۵ ساله و بیشتر تئاتر نرفته‌اند. همچنین وضعیت تماشای تلویزوین و برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران نشانگر آن است که ۹۵.۷ درصد افراد ۱۵ ساله و بیشتر، در روزهای غیرتعطیل به تماشای سینمای جمهوری اسلامی ایران پرداخته‌اند و در روزهای تعطیل، درصد افراد تماشاکننده سیمای جمهوری اسلامی ایران به ۹۶.۰۵ درصد رسیده است.

از مجموع افراد ۱۵ ساله و بیشتر ۲۱.۵ درصد برنامه‌های ماهواره را تماشا می‌کنند و ۷۸.۵ درصد برنامه‌های ماهواره را تماشا نمی‌کنند و تفاوتی در درصد افراد مشاهده‌کننده در روزهای تعطیل و غیرتعطیل نیست؛ اما میزان ساعت تماشای این برنامه‌ها در روزهای تعطیل و غیرتعطیل متفاوت است. در این میان در سال ۱۳۹۳ حدود ۴۵ درصد افراد ۱۵ ساله و بیشتر که معادل ۲۶ میلیون و ۲۸۵ هزار و ۳۱۶ نفر هستند، اظهار کرده‌اند که ورزش می‌کنند و در مقابل حدود ۵۵ درصد یعنی ۳۲ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۶۸۴ نفر گفته‌اند که ورزش نمی‌کنند.

حدود ۷۱.۸ درصد افراد ۱۵ ساله و بیشتر که معادل ۴۲ میلیون و ۹۸ هزار و ۸ نفر هستند، اظهار کرده‌اند که موسیقی گوش می‌کنند و در مقابل، حدود ۲۸.۲ درصد یعنی ۱۶ میلیون و ۵۵۶ هزار و ۹۹۲ نفر بیان کرده‌اند که موسیقی گوش نمی‌کنند. حدود ۸۷ درصد افراد ۱۵ ساله و بیشتر در سال ۱۳۹۳ صدقه داده‌اند یا خیرات کرده‌اند. همچنین از مجموع ۵۸ میلیون و ۶۵۵ هزار نفر ۱۵ ساله و بالاتر حدود ۸.۱ درصد به طور مستمر در هر روز سیگار مصرف‌ کرده‌اند و ۵۵ میلیون و ۱۷۸ هزار و ۹۶۷ نفر معادل ۹۴.۱ اظهار کرده‌اند که تاکنون از قلیان استفاده نکرده‌اند. همچنین ۳ میلیون و ۴۷۶ هزار و ۳۳ نفر معادل قلیان داشته‌اند.

از ۵۸ میلیون و ۶۵۵ هزار نفر افراد ۱۵ ساله و بیشتر ۲ میلیون و ۳۳۰ هزار و ۸۴۶ نفر معادل ۴ درصد در ماه گذشته قلیان یا چپق مصرف کرده‌اند.

