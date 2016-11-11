عبور زوار افغانی و پاکستانی اربعین از مرز شلمچه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، داوود کشاورزیان با اشاره به شروع زود هنگام سفرهای مربوط به اربعین در سال جاری نسبت به سال گذشته تصریح کرد: بر اساس آمار تا روز گذشته ۴۰ هزار زائر از مرز مهران اعزام شدهاند و روزانه ۳۰ هزار نفر از مرز شلمچه و ۲۰ هزار نفر از مرز چزابه تردد میکنند.
وی اظهار داشت: امسال مقرر است زائران استانهای نوار شمالی و شمال غربی کشور از مرز مهران، استانهای خراسان و یزد و اصفهان از مرز چزابه و استانهای جنوب و جنوب شرق کشور از مرز شلمچه به عتبات عالیات مشرف شوند، همچنین زوار کشورهای افغانستان و پاکستان که از خاک ایران عبور میکنند از مرز شلمچه و زائران کشورهای آذربایجان، روسیه و گرجستان از مرز مهران تردد خواهند کرد.
کشاورزیان علت اصلی این تصمیم را بار سنگین عبور از مرز مهران در سال گذشته عنوان کرد وگفت: در اربعین سال جاری ۴۲ درصد زائران از مرز مهران و ۵۸ درصد باقیمانده از مرزهای شلمچه و چزابه عبور خواهند کرد، این در حالی است که در سال گذشته ۶۲ درصد مسافران از مرز مهران و تنها ۳۸ درصد از شلمچه و چزابه عبور کردهاند درحالیکه مرزهای شلمچه و چزابه از امکانات لازم برای عبور تعداد بیشتری مسافر نسبت به مرز مهران برخوردار میباشند.
وی لزوم نظارت بر قیمت بلیت اتوبوس در ایام اربعین را یادآور شد و افزود: در راستای کاهش هزینه زائران اربعین حسینی، با هماهنگی بهعملآمده با تشکلهای صنفی حملونقل مسافر مقرر است نظارت کافی بر عملکرد شرکتها صورت گیرد تا قیمتها بیشتر از دو برابر افزایش نیابد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تعامل مناسب با انجمنهای صنفی بخش حملونقل جادهای جهت استفاده حداکثری از ظرفیت موجود مطابق برنامههای ستاد مرکزی اربعین در استانها را مورد تأکید قرارداد.
کشاورزیان ادامه داد: بر اساس این لایحه با توجه به اداره شدن سازمان راهداری بهصورت شرکتی، بودجه جاری از محل منابع داخلی سازمان تأمین میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی، افزود: با توجه به پیشبینی اعتبارات مربوط به ادغام در بودجه سال جاری مقرر است همراه نیروی انسانی که از ادارات راه و شهرسازی به سازمان انتقال مییابد، اعتبارات مربوطه نیز به اداره جدید انتقال یابد.
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای، ارتقای ایمنی راههای کشور را اولویت نخست سازمان برشمرد و گفت: ایمنسازی و اقدامات مرتبط با آن جزء وظایف و مسئولیتهای ذاتی این سازمان به شمار میآید.
وی بیان کرد: اصلاح سطح شانه راه و شیبراهها، پاکسازی حریم، برداشتن موانع، بازسازی و نصب گارد ریلها، اصلاح تقاطع و دوربرگردانها و نصب روشنایی در صورت ضرورت، ایمنسازی محورهای موجود در نقاط مسکونی عمده اقداماتی است که جهت ارتقای ایمنی در بخش راهداری بهطور مستمر انجام میشود.
کشاورزیان در خصوص نوسازی ناوگان گفت: بر اساس توافقات صورت گرفته با شرکت نفت مقرر است تمهیداتی فراهم شود تا دارندگان کامیونهای فرسوده با سن بالای ۳۵ سال، امکان نوسازی ناوگان خود را داشته باشند.
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