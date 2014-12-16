پذیرایی از ۹ هزار زائر اربعین حسینی در ایستگاه صلواتی ورامین

سید رضا احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازی ایستگاه صلواتی احباب الرضا توسط مردم ورامین اظهار داشت: مردم شهرستان با اهدای هدایای خود برای نخستین بار ایستگاه صلواتی در مسیر نجف به کربلا ایجاد کردند.

مسئول هیئت رزمندگان اسلام ورامین افزود: با تلاشهای صورت گرفته و تبلیغات محیطی بیش از ۱۶۰ میلیون تومان برای راه اندازی ایستگاه صلواتی احباب الرضا جمع آوری شد که از این مبلغ ۴۰ میلیون تومان توسط شهرداری و شورای شهر ورامین به این امر اختصاص یافت.

وی ادامه داد: بیش از ۱۰۰ نیروی کار در قالب آشپز، کمک آشپز، تدارکات و غیره برای پذیرایی و برپایی ایستگاه صلواتی احباب الرضا در مسیر نجف به کربلا به عتبات عالیات اعزام شدند و به بهترین شکل از عزاداران حسینی پذیرایی کردند.

احمدی تأکید کرد: ایستگاه صلواتی "احباب الرضا" با همکاری شهرداری و هیات رزمندگان اسلام و کمک های مردمی شهرستان ورامین در ۳۵ کیلومتری کربلا در حسینیه ای به مساحت سه هزار متر مربع و یک آشپزخانه به ظرفیت هر وعده غذا سه هزار نفر دایر شد که پذیرای زوار امام حسین(ع) در سه وعده صبحانه، ناهار، شام و دو وعده میان غذا بود.

عضو شورای شهر ورامین در تشریح خدمات ارائه شده توسط این ایستگاه صلواتی اظهار داشت: صبحانه در هر وعده شامل حلیم، فرنی، آش و شربت زعفرانی و ناهار نیز چلو مرغ و شام نیز غذاهای کبابی بود، همچنین در حاشیه برپایی ایستگاه صلواتی مردم ورامین، بنرهایی به زبان های فارسی و عربی با موضوع سخنان امام و رهبری درباره نقش مردم ورامین در انقلاب اسلامی در معرض دید زائران و عزاداران حسینی قرار گرفت.

گفتنی است ایستگاه صلواتی مردم ورامین در مسیر نجف - کربلا در عمود ۴۰۳ طی ۵ روز و در سه وعده میزبان زائران سید و سالار شهیدان بود که با اعزام تجهیزات و آشپزهای کارآزموده از طریق توزیع غذای گرم به نحو شایسته ای از آنان پذیرایی کرد.