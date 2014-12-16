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۲۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۰:۳۴

پذیرایی از ۹ هزار زائر اربعین حسینی در ایستگاه صلواتی ورامین

پذیرایی از ۹ هزار زائر اربعین حسینی در ایستگاه صلواتی ورامین

ورامین - عضو شورای شهر ورامین با اشاره به استقبال عزاداران و زائران حسینی از موکب احباب الرضا شهرستان ورامین گفت: بیش از ۹ هزار عزادار حسینی در مسیر نجف به کربلا پذیرایی شدند.

سید رضا احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازی ایستگاه صلواتی احباب الرضا توسط مردم ورامین اظهار داشت: مردم شهرستان با اهدای هدایای خود برای نخستین بار ایستگاه صلواتی در مسیر نجف به کربلا ایجاد کردند.

مسئول هیئت رزمندگان اسلام ورامین افزود: با تلاشهای صورت گرفته و تبلیغات محیطی بیش از ۱۶۰ میلیون تومان برای راه اندازی ایستگاه صلواتی احباب الرضا جمع آوری شد که از این مبلغ ۴۰ میلیون تومان توسط شهرداری و شورای شهر ورامین به این امر اختصاص یافت.

وی ادامه داد: بیش از ۱۰۰ نیروی کار در قالب آشپز، کمک آشپز، تدارکات و غیره برای پذیرایی و برپایی ایستگاه صلواتی احباب الرضا در مسیر نجف به کربلا به عتبات عالیات اعزام شدند و به بهترین شکل از عزاداران حسینی پذیرایی کردند.

احمدی تأکید کرد: ایستگاه صلواتی "احباب الرضا" با همکاری شهرداری و هیات رزمندگان اسلام و کمک های مردمی شهرستان ورامین در ۳۵ کیلومتری کربلا در حسینیه ای به مساحت سه هزار متر مربع و یک آشپزخانه به ظرفیت هر وعده غذا سه هزار نفر دایر شد که پذیرای زوار امام حسین(ع) در سه وعده صبحانه، ناهار، شام و دو وعده میان غذا بود.

عضو شورای شهر ورامین در تشریح خدمات ارائه شده توسط این ایستگاه صلواتی اظهار داشت: صبحانه در هر وعده شامل حلیم، فرنی، آش و شربت زعفرانی و ناهار نیز چلو مرغ و شام نیز غذاهای کبابی بود، همچنین در حاشیه برپایی ایستگاه صلواتی مردم ورامین، بنرهایی به زبان های فارسی و عربی با موضوع سخنان امام و رهبری درباره نقش مردم ورامین در انقلاب اسلامی در معرض دید زائران و عزاداران حسینی قرار گرفت.

گفتنی است ایستگاه صلواتی مردم ورامین در مسیر نجف - کربلا در عمود ۴۰۳ طی ۵ روز و در سه وعده میزبان زائران سید و سالار شهیدان بود که با اعزام تجهیزات و آشپزهای کارآزموده از طریق توزیع غذای گرم به نحو شایسته ای از آنان پذیرایی کرد.

کد مطلب 2444227

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