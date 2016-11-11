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۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۰۳

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان:

ضعیف‌کشی و حکومت امپریالیستی از ویژگی‌های آمریکا است

ضعیف‌کشی و حکومت امپریالیستی از ویژگی‌های آمریکا است

زنجان- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت:ضعیف‌کشی و حکومت امپریالیستی از ویژگی‌های آمریکا است و وزیر خارجه آمریکا اعتراف می‌کند که ما خجالت می‌کشیم که از دموکراسی دم می‌زنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر جمعه در جمع نماز گزاران شهر زنجان،  به ۲۴ آبان سال 1360 اشاره کرد و گفت: این روز، روز بزرگداشت علامه‌ای است که یادگار ارزشمندی چون تفسیر المیزان را به یادگار گذاشته و از این مکتب شاگردان بزرگی پرورش و تربیت شده اند.

وی به۲۴ آبان روز کتاب و کتابخوانی و کتابداری اشاره کرد و گفت: در جامعه ما توجه به کتاب و کتابخوانی کم است و در ملتی که ۵ آیه اول نازل شده بر پیامبر توصیه به علم و دانش و نوشتن است، در این مورد توجه بیشتری داشته به این امر مهم شود و باید فرهنگ کتابخوانی در جامعه ترویج و تقویت شود و همچنین چاپ کتاب جدی گرفته شود و طبق منویات مقام معظم رهبری کتابخوانی به عنوان یک سیره و سنت در بین مردم رواج  پیداکند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا اشاره کردو گفت: ما به خوبی سیاست‌های آمریکا را می‌شناسیم و می‌دانیم که حمایت بی‌قید و شرط از اسرائیل و ستیز تمام‌عیار با ایران از سیاست‌های اصلی آمریکا است و در این خصوص باید آگاهانه تصمیم گرفته شود.

خاتمی ابراز کرد: ضعیف‌کشی و حکومت امپریالیستی از ویژگی‌های آمریکا است و وزیر خارجه آمریکا اعتراف کرد که ما خجالت می‌کشیم از دموکراسی دم بزنیم.

وی با بیان اینکه مقدمات فروپاشی آمریکا در حال فراهم شدن است، گفت: آمریکا مقروض‌ترین دولت به جهان است و در حدود ۸۰۰ میلیارد کسری بودجه دارد و ۴۲ میلیون نفر از مردم این کشور زیر خط فقر هستند و از گرسنگی رنج می‌برند و ۹۹ درصد مردم آمریکا فقیرند و تنها یک درصد آن‌ها ثروتمند هستند. آمریکا فقر و خشونت در درون و جنگ در بیرون از کشورش است.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان تصریح کرد: اسلام‌ستیزی و ایران‌هراسی از سیاست‌های کلی آمریکا است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان به ۲۳ آبان روز حمایت از بیماران کلیوی نیز اشاره کرد و گفت: طبق منویات مقام معظم رهبری رنج بیماری فقط برای بیماران کلیوی کافی است و باید این بیماران نگران هزینه ها نباشند و خوشبختانه در استان زنجان انجمن بیماران کلیوی راه اندازی شده است و خیرین هم پیش قدم هستند.

کد مطلب 3821190

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