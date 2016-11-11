به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر جمعه در جمع نماز گزاران شهر زنجان، به ۲۴ آبان سال 1360 اشاره کرد و گفت: این روز، روز بزرگداشت علامه‌ای است که یادگار ارزشمندی چون تفسیر المیزان را به یادگار گذاشته و از این مکتب شاگردان بزرگی پرورش و تربیت شده اند.

وی به۲۴ آبان روز کتاب و کتابخوانی و کتابداری اشاره کرد و گفت: در جامعه ما توجه به کتاب و کتابخوانی کم است و در ملتی که ۵ آیه اول نازل شده بر پیامبر توصیه به علم و دانش و نوشتن است، در این مورد توجه بیشتری داشته به این امر مهم شود و باید فرهنگ کتابخوانی در جامعه ترویج و تقویت شود و همچنین چاپ کتاب جدی گرفته شود و طبق منویات مقام معظم رهبری کتابخوانی به عنوان یک سیره و سنت در بین مردم رواج پیداکند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا اشاره کردو گفت: ما به خوبی سیاست‌های آمریکا را می‌شناسیم و می‌دانیم که حمایت بی‌قید و شرط از اسرائیل و ستیز تمام‌عیار با ایران از سیاست‌های اصلی آمریکا است و در این خصوص باید آگاهانه تصمیم گرفته شود.

خاتمی ابراز کرد: ضعیف‌کشی و حکومت امپریالیستی از ویژگی‌های آمریکا است و وزیر خارجه آمریکا اعتراف کرد که ما خجالت می‌کشیم از دموکراسی دم بزنیم.

وی با بیان اینکه مقدمات فروپاشی آمریکا در حال فراهم شدن است، گفت: آمریکا مقروض‌ترین دولت به جهان است و در حدود ۸۰۰ میلیارد کسری بودجه دارد و ۴۲ میلیون نفر از مردم این کشور زیر خط فقر هستند و از گرسنگی رنج می‌برند و ۹۹ درصد مردم آمریکا فقیرند و تنها یک درصد آن‌ها ثروتمند هستند. آمریکا فقر و خشونت در درون و جنگ در بیرون از کشورش است.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان تصریح کرد: اسلام‌ستیزی و ایران‌هراسی از سیاست‌های کلی آمریکا است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان به ۲۳ آبان روز حمایت از بیماران کلیوی نیز اشاره کرد و گفت: طبق منویات مقام معظم رهبری رنج بیماری فقط برای بیماران کلیوی کافی است و باید این بیماران نگران هزینه ها نباشند و خوشبختانه در استان زنجان انجمن بیماران کلیوی راه اندازی شده است و خیرین هم پیش قدم هستند.