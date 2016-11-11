درآمد ۷۰هزار میلیاردی کشور از ارتباطات/رشد مکالمه وپیامک متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صادق عباسی شاهکوه در تشریح وضعیت بازار ارتباطات کشور گفت: بررسی وضعیت بازار نشان می دهد درآمد حاصل از ارتباطات کشور از ۲۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۴ به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۹ می‌رسد که بخش اعظم این درآمد، به دیتا اختصاص دارد.

وی افزود: به بیان دیگر بخش دیتا در پایان سال ۹۹ حدود ۲۷ درصد از درآمد حوزه ارتباطات را به خود اختصاص خواهد داد. این رقم تا پایان سال ۹۴ حدود ۵ درصد بوده است.

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه رگولاتوری با اشاره به استقبال مشترکان از دیتای موبایل خاطرنشان کرد: حتی پیش بینی می شود که حوزه ارتباطات زودتر از سال ۹۹ به این نقطه درآمدی برسد. شرایط موجود نه تنها می‌تواند برای سه اپراتور تلفن همراه درآمدزا باشد بلکه فضای خوبی را نیز برای فعالیت اپراتورهای مجازی (MVNO) فراهم می‌کند.

وی اظهار کرد: مقایسه تناسب تغییرات حوزه ارتباطات در کشورهای اروپایی نیز نشان می‌دهد رشد درآمد دیتا بر درآمد حاصل از صوت و پیامک پیشی گرفته است و بازار صوت و پیامک از نظر عددی رشد ثابتی داشته و از حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۴ به ۲۴ هزار میلیارد تومان در پنج سال آینده خواهد رسید.

عباسی شاهکوه تصریح کرد: با این حال درآمد حاصل از حوزه دیتای موبایل با رشد ۱۸ برابری از حدود هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۴ به حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۹ می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه بخش دیتا پتانسیل بالایی برای گسترش دارد، گفت: اپراتورهای MVNO باید به سمت فعالیت در حوزه دیتا بروند چرا که حوزه صوت و پیامک تقریباً اشباع شده و جایی برای فعالیت ندارد.

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه رگولاتوری در تشریح وضعیت بازار تلفن همراه کشور گفت: تعداد کل مشترکین تلفن همراه در حال حاضر ۷۶ میلیون نفر و ضریب نفوذ آن در کشور ۹۵ درصد است.

وی افزود: این در حالی است که تعداد مشترکان ۳G و ۴G، حدود ۱۹ میلیون نفر و ضریب نفوذ آن ۲۳ درصد است و این شکاف بزرگ در این حوزه، هم از نظر تعداد مشترکین و هم درآمد سرویس‌های مبتنی بر دیتا فرصت مناسب و پتانسیل خوبی برای فعالیت اپراتورهای MVNO است.

عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه پس از اعطای مجوز ارتقای شبکه اپراتورها به نسل ۳ و بالاتر، حدود ۱۵ هزار سایت ۳G و ۴ هزار سایت ۴G در کشور نصب شده است، افزود: پوشش اپراتورها در زمینه نسل ۳ و ۴ به سرعت در حال گسترش است و این حوزه مانند معدنی است که اپراتورهای MVNO می‌توانند با ارائه سرویس‌های جدید بر بستر آن درآمد خوبی استخراج کنند.

وی سرویس ویدئو را یکی از این سرویس‌ها عنوان کرد و گفت: در حال حاضر سهم ویدئو از دیتای بازار در دنیا حدود ۸۰ درصد است در حالیکه در کشور ما این سهم صفر بوده و آینده روشنی را در بخش دیتا به ویژه دیتای موبایل نوید می‌دهد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به افزایش پهنای باند کشور به حدود ۵۰۰ گیگابیت برثانیه و رشد نسبت ترافیک داخلی از ۱۰ درصد به ۴۵ درصد در کشور عنوان کرد: با توجه به تمرکز روی شبکه ملی اطلاعات در داخل کشور، رشد سرویس‌های الکترونیکی و گسترش پهن باند، فرصت‌های زیادی برای فعالیت در بخش اپراتورهای مجازی فراهم شده و در این مسیر رگولاتوری نیز موظف است موانع را برطرف کند.

وی ورود اپراتورهای MVNO را یکی از برنامه های رگولاتوری برای تقویت فضای رقابتی سالم و افزایش حجم بازار ارتباطات توصیف و اظهار امیدواری کرد این اقدامات زمینه توسعه دسترسی مردم به خدمات ICT و افزایش کیفیت خدمات را فراهم کند.