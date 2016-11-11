ارتباط فارس و کشور مجارستان بیش از گذشته خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی افشانی پنجشنبه شب در دیدار رئیس مجلس مجارستان با استاندار فارس تاکید کرد: امکان همکاری بین فارس و کشور مجارستان باید مشخص شود که البته می توانیم از ظرفیت های علمی، کشاورزی، گردشگری استان استفاده کنیم.

وی ادامه داد: فارس در مجاورت دریا و دارای فرودگاه بین المللی است که امکان مبادلات دریایی و هوایی را فراهم می کند که در این راستا باید به ظرفیت علمی استان نیز توجه داشت.

استاندار فارس افزود: مردم فارس از گذشته تاکنون در مباحث بازرگانی با دیگر کشورها پیشگام بودند و در این راستا باید فرصت های همکاری ایجاد شود.

افشانی تاکید کرد: وجود ۴۷۰۰ واحد صنعتی، استخراج ۴۰ میلیون تن مواد معدنی، ۳ هزار اثر ثبت شده ملی و ۴ اثر ثبت شده جهانی فرصت مهمی است که فارس در اختیار دیگر کشورها قرار می دهد.