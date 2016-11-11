به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی پیش از ظهر جمعه در دیدار با اعضا و کارگزاران حج و زیارت استان مرکزی اظهار داشت: استان مرکزی در حوزه گردشگری مذهبی از امکانات لازم برخوردار است و خوشبختانه تقاضای مردمی خوبی نیز برای گسترش این حوزه وجود دارد، اما تاکنون نتوانسته ایم از این بستر به نحو مناسب بهره بگیریم.

وی افزود: هر اقدامی که در راستای رساندن یک مسافر مشتاق به حرم اهل بیت(ع) و عتبات عالیات باشد، اقدامی بسیار ارزشمند و دارای اجر معنوی بالا است و تمامی فعالان این عرصه با رویکرد معنوی این فعالیت در آن حضور یافته اند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با توجه به پایبندی ملت مسلمان ایران به امور مذهبی و معنویات و تعلقات زیادی که به اهل بیت عصمت و طهارت(ع) دارند، حوزه گردشگری مذهبی به ویژه پس از پیروزی انقلاب یکی از مهمترین بخش های گردشگری بوده است.

کریمی گفت: گردشگری مذهبی به عنوان یک نوع سالم گردشگری که با معنویات و تعلقات مردم به دین مبین اسلام گره خورده است باید ترویج شود و نیاز است حضور مردم در این امر را توسعه دهیم.

وی خاطرنشان ساخت: حوزه گردشگری مذهبی در کشور باید از انحصار خارج شود تا بیش از پیش شکوفا شده و گسترش یابد و در استان مرکزی نیز باید در این راستا گام برداریم.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مشارکت مردم در گسترش حوزه گردشگری مذهبی موثر است و مدیریت دولت به تنهایی در این مورد پاسخگو نیست، البته باید نظارت های لازم نیز انجام پذیرد تا افراد معتمد در این بخش فعالیت داشته باشند.

کریمی افزود: گردشگری یکی از راهکارهای کمک به اقتصاد کشور است و ما در این حوزه ظرفیت های خوبی داریم که باید به نحو مناسب از آن بهره گیری شده و مغفول نماند.

وی بیان کرد: گسترش تورهای زیارتی داخلی و از سوی دیگر جذب گردشگری خارجی یکی از سریع ترین راه های درآمدزایی است و مشاغل زیادی را ایجاد می کند که در نهایت وقتی این درآمدها به صورت سالانه ارزیابی می شود به رقم بزرگ و تاثیرگذاری در اقتصاد کشور می رسیم.