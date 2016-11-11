مذاکره و سازش با دشمن هیچ دستاوردی برای کشور نخواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد نقی لطفی در خطبه نماز جمعه شهر ایلام اظهار داشت: تجربه تلخ بدعهدی آمریکایی ها در پسا برجام که این روزها تیم مذاکره کننده هسته ای و حتی خود رئیس جمهور محترم نیز بر آن تاکید دارند در طول ۳۸ ساله پس از پیروزی انقلاب در هر میدانی که به نیرو و تفکر انقلابی تکیه کردیم دستاوردهای ارزشمندی را کسب کردیم و پیشرفت های تحسین برانگیز و افتخار آمیز برای ملت ایران به دست آوردیم.

وی تصریح کرد: هر وقت تفکر انقلابی و روحیه خودباوری به حاشیه رفت و تفکر تسلیم در برابر دشمن غلبه یافت این دشمن بود که برای خود افتخار ثبت کرد که اکنون اوباما رئیس جمهوری آمریکا برجام را مهمترین دستاورد دوران ریاستش می داند.

نماینده ولی فقیه در ایلام تاکید کرد: رهبر حکیم انقلاب در اجتماع عظیم دانش آموزان و دانشجویان نسبت به برخی حرکت ها و تلاش های خطرناک برای تحریف حقیقت و منطق ایستادگی امام و ملت در مقابل آمریکا هشدار دادند و فرمودند در اذهان نسل جوان و همچنین القای این موضوع که تنها راه حل مشکلات کشور مذاکره و سازش با آمریکاست و لکن آنچه مشکلات کشور را حل خواهد کرد روحیه و تفکر انقلابی به معنای توکل بر خدا اعتماد به او، شجاعت در اقدام و عمل، بصیرت و عمل به توصیه های امام، نترسیدن از دشمن و تسلیم نشدن در برابر اوست.

وی افزود: اعلام وضعیت فوق العاده توسط رییس جمهور آمریکا بمدت یکسال علیه ملت ایران اوج گستاخی و بدعهدی آمریکا پس از برجام است.

امام جمعه ایلام در ادامه به ادبیات سران دولت های غربی به ویژه آمریکایی ها پس از توافق هسته ای و اجرای برجام، گفت: ادبیات آنها نسبت به ملت ایران نه تنها تعدیل نشده بلکه گفتمان آنها همراه با تهدید و گستاخی و اعمال تحریم بیشتر است.

وی افزود: آمریکایی ها پس از برجام مولفه های اصلی اقتدار ما را که درون زا و مبتنی بر روحیات ارزش گرایانه و تفکر انقلابی است هدف گرفته است، یعنی موضوعاتی نظیر توان موشکی یا تاثیر گذاری ایران در روند تحولات منطقه همه اینها محصول گفتمان امام و رهبری و تفکر انقلابی و مدیریت جهادی در نظام اسلامی است.

لطفی عنوان کرد: ای کاش بجای موضع گیری قاطع در برابر گستاخی های اوباما در نقض عهد برجام، ملت ایران و دولت های پیشین را مورد مذمت قرار می دهد و می گوید چرا ما جوری رفتار کردیم که آمریکا به تحریم ما رای دهد بیان رییس جمهور در سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا فلسفه تسخیر این لانه را در تهران توسط دانشجویان را زیر سوال می برد.

امام جمعه ایلام با بیان اینکه اگر عناصر فاسد در فلان بانک صندوق ذخیره قرض الحسنه فرهنگیان و یا فلان موسسه تجاری وابسته به نهادهای دولتی نفوذ نکرده بودند ما امروز شاهد حقوق های نجومی و یا وام های میلیاردی با دو درصد سود بانکی توسط برخی روسای بانکها نبودیم، تصریح کرد: این یک فاجعه بزرگ است که در دو بانک معتبر دولتی یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مفقود شود قطعا این رقم توسط رانت خواران و افراد فاسد و غارتگر چپاول شده است.

خطیب جمعه ایلام به روز ۲۴ آبان روز کتاب و کتابخوانی و روز بزرگداشت استاد علامه طباطبایی اشاره کرد و گفت: تاریخ هیچ تمدنی خالی از کتاب و کتابت نبوده است و همه فرهنگ ها با کتاب آغاز می شود و با کتاب رشد می کند.

وی ادامه داد: در این میان آیین مقدس اسلام بیشترین بهره را از کتاب برده است. چرا که پیامبر عظیم الشان اسلام رسالتش را با فرمان اقرا خواندن از سوی خداوند آغاز می کند و در همین فرهنگ است که خداوند منان به قلم سوگند یاد می کند و بزرگترین معجزه آخرین رسول را کتاب یعنی قرآن قرار داده است.

امام جمعه ایلام اظهار داشت: نقش و اهمیت کتاب در تکامل جوامع انسانی همین بس که تمام ادیان آسمانی و بزرگان تاریخ بشری از طریق کتاب جاودانه مانده اند.