به گزارش خبرنگار مهر، محمد طالبی پیش از ظهر جمعه در آئین اختتامیه هشتمین سوگواره حسینی استان سمنان به میزبانی سالن شاهچراغی دامغان با بیان اینکه این شهرستان در هنر شبیه‌خوانی فعالیتی گسترده و سابقه‌ای درخشان دارد، ابراز داشت: تعزیه خوانان عاشقان صادق خاندان عصمت و طهارت (ع) هستند که با دلسوزی و اخلاص توانسته اند گوشه هایی از تاریخ گذشته و حماسه آفرینی های اهل بیت(ع) را به نمایش بگذارند.

وی با بیان اینکه دامغان یکی از پایگاه های این ظرفیت ویژه فرهنگی و مذهبی در کشور است، افزود: این هنر در دامغان با شکوه خاص برگزار می شود و این شهرستان در زمینه اجرای تعزیه، سابقه‌ای دیرینه دارد و ما به داشتن پیر غلامان، پیشکسوتان و اساتید والامقام عرصه تعزیه خوانی این شهرستان افتخار می کنیم.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دامغان با بیان اینکه برگزاری این قبیل سوگواره ها فرصتی مناسب برای تجلیل از چهره های پیشکسوت عرصه شبیه خوانی است، گفت: موی سپیدان این عرصه و پیرغلامان همواره خدمات شایانی را به خاندان اباعبدالله(ع) ارائه کرده و امروز شایسته تقدیر هستند.

این سوگواره با معرفی نفرات برتر حوزه های مختلف به کار خود پایان داد.