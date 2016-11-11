به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری سیراف، غلامحسین حیدری اظهار داشت: با توجه به نگاه چند بعدی مجموعه شورای اسلامی و شهرداری سیراف برای توسعه آتی این شهر کهن، چندی پیش این مجموعه ۵۲۰ میلیون تومان را به ورزش این شهر اختصاص داد.

شهردار سیراف ادامه داد: طی همین هفته در راستای توسعه چند بعدی مد نظر برای شهر سیراف، جلسه‌ای با حضور مسئولان شهر و شهرستان در دفتر شهردار برگزار شد؛ شهرداری و شورای اسلامی سیراف در راستای تقویت بنیه علمی و کمک به زیرساخت‌های آموزشی و توسعه علوم پایه در مدارس، مبلغ یک میلیارد ریال با همکاری شورای شهر مصوب کردند.

وی اضافه کرد: همچنین از مدیران مدارس تقاضا شد که از اعتبارات به نحو احسن استفاده شود و در راستای تقویت پایه معلمان و رفع نواقص فضای آموزش اقدام کنند.

حیدری در پایان از معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شهرستان کنگان، بخشدار مرکزی کنگان، شورای اسلامی شهر و ائمه جمعه ( شیعه و سنی) سیراف تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاریی مهر، نشست بررسی چگونگی تقویت بنیه علمی و کمک به زیر ساخت‌های آموزشی سیراف با حضور معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان کنگان، رییس آموزش و پرورش شهرستان، بخشدار مرکزی، شهردار و شورای شهر سیراف، مدیران مدارس و امام جمعه سیراف و امام جمعه اهل سنت این شهر برگزار شد.