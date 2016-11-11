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۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۹:۱۰

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان:

۱۴۵ هزار هکتار از اراضی لرستان زیر کشت گندم دیم رفت

۱۴۵ هزار هکتار از اراضی لرستان زیر کشت گندم دیم رفت

خرم آباد- رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از کشت گندم به صورت دیم در سطح ۱۴۵ هکتار از اراضی کشاورزی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا بازدار عصر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تا کنون ۱۴۵ هکتار از اراضی کشاورزی لرستان زیر کشت گندم دیم رفته است، اظهار داشت: ۸۴ درصد عملیات کشت این مزارع به صورت مکانیزه بوده است.

وی با بیان اینکه همچنین تا کنون در سطح ۳۵ هکتار از اراضی کشاورزی لرستان گندم آبی کشت شده است، تصریح کرد: امسال در سطح ۵۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان گندم آبی کشت می شود.

وی یادآور شد: همچنین ۱۹۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی لرستان زیر کشت گندم دیم می روند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اینکه در سال زراعی ۹۵-۹۴ حدود ۲۰ هزار تن بذور اصلاح شده با قوه نامیه بالا در قالب ۱۳ رقم بین کشاورزان لرستانی توزیع شد، گفت: در سال زراعی ۹۵-۹۴ بالغ بر ۵۰ درصد بذور مورد استفاده کشاورزان از سوی جهاد کشاورزی استان تامین شد.

کد مطلب 3821497

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