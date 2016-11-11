  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۹:۳۵

مدیرعامل تراکتورسازی به رییس سازمان صدا و سیما نامه نوشت

درخواست برای پخش زنده دیدارهای تراکتورسازی از شبکه‌های سراسری

درخواست برای پخش زنده دیدارهای تراکتورسازی از شبکه‌های سراسری

تبریز- مصطفی آجورلو مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی طی نامه‌ای به ریاست صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران درخواست کرد که دیدارهای این تیم از شبکه‌های سراسری به صورت زنده پخش شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این نامه به شرح زیر است:

" برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی عسگری ریاست محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تحیت

مایلم به استحضار برسانم که از آغاز فصل جاری لیگ برتر فوتبال ایران، همواره تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در رده اول یا دوم جدول لیگ قرار داشته است ولی متاسفانه بازی‌های این تیم جز یک مورد (دیدار تراکتورسازی و پرسپولیس) از شبکه سوم سیما و در چند مورد معدود از شبکه ورزش سیما، از شبکه‌های سراسری پخش نشده است.

ما در باشگاه تراکتورسازی تبریز گمان می‌کنیم چنین رویکردی به فوتبال ایران از سوی صدا و سیما بر اساس انصاف و عدل نیست.

با توجه به شرایط مذکور، از حضرت عالی تقاضا داریم با تمهید و دستور خود شرایطی را فراهم آورید که با توجه به خیل عظیم هواداران تراکتورسازی و حضور این تیم در رده‌های بالای جدول دیدارهای این تیم به صورت مستقیم علاوه بر شبکه‌های استانی آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، قزوین، همدان و البرز از شبکه‌های سراسری هم پخش شود.

پیشاپیش از مساعدت جنابعالی کمال تشکر را دارم ".

کد مطلب 3821508

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها