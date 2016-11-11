امیدواریم سازمان نظام رسانه ای تا پایان این دولت تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر امروز جمعه ۲۱ آبان پس از آئین اختتامیه بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات که در مصلای تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران، ضمن تسلیت ایام اربعین، در رابطه با میزان واقعی تحقق شعار نمایشگاه امسال یعنی «شفافیت، صداقت»، گفت: شعار نمایشگاه امسال در حقیقت شعار دولت تدبیر و امید است؛ به این معنا که مردم صاحبان اصلی اطلاعات هستند و دولت شانی جز خدمت کردن به مردم در این مسیر، برای خود قائل نیست.

وی افزود: مهمترین نکته کلیدی در فضای رسانه ای کشور، قانونمداری و اخلاق مداری است و مهمترین رسالت رسانه ها از جمله صدا و سیما، مطبوعات، سایت ها و همه شبکه های اجتماعی باید باور به این مسئله باشد که برای تداوم حیات اجتماعی به این دو اصل پایببند باشند.

صالحی امیری اضافه کرد: این مسئله ممکن نیست مگر اینکه ما به مبانی دینی، شرعی و قانونی خود پایبند باشیم و لذا هر گونه اقدام و اطلاع رسانی باید مبتنی باشد بر ارتقا آگاهی مردم و نیز شفافیت و صداقت. صداقت مسئله مهمی است که مردم از رسانه ها، خبرنگاران و همه اصحاب مطبوعات، آن را انتظار دارند.

وی گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دو وظیفه مهم را دنبال می کند؛ اول، پاسداری از آزادی فکر و قلم و بیان و دوم، حمایت از اصحاب رسانه که خوشبختانه ما طی سه سال گذشته قدم های جدی را برداشته ایم. در همین هفته اخیر که بنا به دستور ریاست جمهوری، بنده موظف به پیگیری مسائل و مشکلات اصحاب رسانه شدم، ما نشستی را با عزیزان مدیر رسانه برگزار کردیم و سازمان برنامه و بودجه هم در راستای اجرای دستور رئیس جمهور، اولین قدام را در راستای پرداخت یارانه مطبوعات انجام داد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: تشکیل سازمان نظام رسانه ای در دستور کار دولت قرار دارد و امیدواریم قبل از پایان این دولت، آن را به تصویب برسانیم.

صالحی امیری در زمینه پاسداری از زبان فارسی در رسانه ها به عنوان یکی از وظایف این وزارتخانه هم تاکید کرد: زبان فارسی یکی از عناصر اصلی هویت ملی ایرانیان است و بقای فرهنگ ایرانی با بقای زبان فارسی رابطه وثیق دارد؛ ما بیش از ۱۰۰۰ سال در این سرزمین با شاهنامه فردوسی، پرچمدار زبان فارسی بوده ایم. تلاش های زیادی در سال های اخیر برای گسترش زبان فارسی در سطوح داخلی و خارجی انجام شده و از جمله آن تلاش ها، تشکیل بنیاد سعدی است. در داخل هم اقدامات جدی انجام داده ایم و در مجموع این دولت خودش را موظف به پاسداری از زبان فارسی در داخل و خارج از کشور می داند.

وی با بیان اینکه زبان فارسی به طور طبیعی نیاز به بخشنامه و دستورالعمل و اما و اگر ندارد گفت:از مهدکودک، مدرسه، دانشگاه، قلم، کتاب، تالیف و همه حوزه‌هایی که مفاهیم زبان را منتقل می‌کنند باید اصول زبان فارسی رعایت شود. زبان فارسی به عنوان اصلی‌ترین نقطه اشتراک همه ایرانیان و همه کسانی که در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی زندگی می‌کنند یک نقطه بسیار تعیین‌کننده است. ما در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این را جزو رسالت خودمان می‌دانیم که از این حوزه دفاع کنیم.