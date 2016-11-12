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۲۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۲۵

در قالب ۵ دستگاه اتوبوس صورت گرفت:

اعزام زائران اربعین حسینی از شهرستان هیرمند به کربلای معلی

اعزام زائران اربعین حسینی از شهرستان هیرمند به کربلای معلی

زابل - امام جمعه شهرستان هیرمند گفت: ۲۵۰ نفر از زائران اربعین حسینی از شهرستان هیرمند واقع در شمال سیستان و بلوچستان در قالب ۵ دستگاه اتوبوس به کربلای معلی اعزام شدند.

به گزارش خبرنگارمهر، امام جمعه شهرستان هیرمند در حاشیه اعزام کاروان زائرین اربعین حسینی اظهار کرد: ۲۵۰ نفر از زائرین اربعین حسینی(ع) از شهرستان هیرمند به کربلای معلی اعزام شدند.

حجت السلام ابراهیم گزمه بیان کرد: حرکت عظیم اربعین یک مانور بزرگ و اقتدار اسلام است که می تواند قدرت وعظمت مسلمانان را به رخ جهانیان کشانده و باعث اتحاد آنها شود.

وی با بیان اینکه این کاروان پس از رسیدن به مرز مهران به سمت شامیه عراق حرکت می کند، تصریح کرد: پیاده روی کاروان اربعین حسینی شهرستان هیرمند از شامیه عراق آغاز می شود و زائران پس از عبور از شهر های کوفه و نجف به کربلا می رسند.

وی با اشاره به اینکه مدت زمان حضور زائران در کربلا معلی ۶ روز است، افزود: زائرین اربعین حسینی تا کربلای معلی ۱۲۰کیلومتر مسافت راپیاده طی کرده ومدت زمان رفت و برگشت کاروان اربعین حسینی ۱۵روز خواهد بود.

کد مطلب 3821560

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