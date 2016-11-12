دولت عراق در زمینه تامین اربعین امنیت کار سنگینی را انجام می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی ، علاءالدین بروجردی که در رأس هیأتی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به استان خوزستان سفر کرده است در جلسه ای مشترک با مسئولان مرزی ایران و عراق اظهار داشت: از کشور دوست و برادر عراق که زحمات فراوانی را در زمینه عبور زائرین اربعین حسینی متحمل می شوند و همچنین مسئولان ایرانی نیز که در این جهت مسئولیت سنگینی بر عهده دارند کمال تشکر را دارم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: درود به ارواح شهدای مبارزه با تروریسم که در کشور عراق جان خود را تقدیم می کنند. هر پیروزی که در عراق برای مبارزه با تروریست ها به وجود می آید ما احساس پیروزی می کنیم و با آرزوی توفیق برای کشور عراق در زمینه مبارزه با تروریست امیدواریم پیروزی نهایی به دست آید و عراق از این مشکلات تحمیلی رها شود.

بروجردی متذکر شد: وضعیت پایانه های مرزی نسبت به سال گذشته مرتب تر و منظم تر شده و این موفقیت مرهون کار جمعی دو کشور است. همچنین از پذیرایی گرم دولت، ملت و مواکب عراقی کمال تشکر را داریم به خصوص اینکه در زمینه تامین امنیت کار بسیار سنگینی را انجام می دهند.

رئیس پلیس الاماره نزار موحی، در این جلسه گفت: از کلیه مسئولان ایرانی که برای تسهیل تردد زوار کمک می کنند به خصوص زحماتی که برای پایانه الشیب صورت می گیرد کمال تشکر را دارم.

همچنین قدرت اله دهقان معاون سیاسی امنیتی استان خوزستان در این جلسه از تلاش دو طرف عراقی و ایرانی تشکر کرد و در خصوص حل مسائل، راهکارهایی مطرح و بررسی شد.