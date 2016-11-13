افتتاح نخستین مرکز جامع غربالگری بیماری های متابولیک نوزادان

به گزارش خبرنگار مهر، با تلاش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، نخستین سیستم جامع غربالگری بیماری های متابولیک بدو تولد در آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه رسماً آغاز بکار می کند.

این مرکز با حضور دکتر هاشمی وزیر بهداشت، دکتر ستاری معاون علمی و فناری رئیس جمهور، دکتر نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، دکتر پیوندی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و جمعی از اساتید و محققان حوزه بهداشت و درمان افتتاح می شود.

مرکز غربالگری بیماری های متابولیک بدو تولد در فضایی به وسعت ۱۰۰ مترمربع و به منظور بررسی ۳۴ نوع اختلال متابولیک طراحی و احداث شده است.

غربالگری بیماری های متابولیک در بدو تولدیکی از اقدامات پیش گیرانه ایست که در بسیاری از کشورها بروی تمامی موالید بصورت همگانی و گاهی اجباری انجام می گیرد. در طی این غربالگری، نوزادانی که با بیماری ها و اختلالات مادرزادی متابولیک بدنیا می آیند، مشخص می شوند تا با اقدامات درمانی از قبیل تنظیم رژیم غذایی از بوجود آمدن عوارض ناشی از این اختلالات مانند عقب افتادگی های ذهنی پیشگیری می شود.

هم اکنون بصورت معمول تنها چهار بیماری متابولیک با گرفتن یک قطره خون از پای نوزاد انجام می شود که این مرکز قادر است تا ۳۴ بیماری متابولیک را به همین روش تشخیص دهد.