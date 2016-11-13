دولت کلمبیا و شورشیان «فارک» دوباره توافق کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، تنها شش هفته پس از آنکه مردم کلمبیا در اقدامی شگفت انگیز به توافق دولت بوگوتا و شورشیان فارک رای منفی دادند؛ طرفین با ادامه مذاکره به میانجیگیری کوبا به توافق جدیدی دست یافتند که مجموعه ای از پیشنهادهای اپوزیسیون و دیگر گروه های دخیل را در خود گنجانده است.

گفتنی است که دلیل مخالفت مردم کلمبیا با توافق اولیه، امتیاز دهی بی مورد به شورشیان فارک عنوان می شود حال آنکه در توافق جدید که دیپلمات هایی از نروژ و کوبا نیز آن را مطالعه کرده اند، اصلاحات و شفاف سازی هایی صورت گرفته است.

البته مفاد این توافق نهایی ارائه نشده است جز آنکه گروه فارک باید لیستی از دارایی های خود را با هدف پرداخت غرامت به خانواده قربانیان جنگ داخلی که ۵۲ سال طول کشید، در اختیار دولت بوگوتا قرار دهد. انتظار می رود که جزئیات بیشتر تا پایان هفته منتشر شود.

توافق اولیه که در دوم ماه میلادی اکتبر به همه پرسی مردم کلبمیا گذاشته شد، با ۵۰.۲ درصد رای منفی، از اعتبار ساقط شد حال آنکه توافق جدید به همه پرسی گذاشته نخواهد شد و تنها تایید کنگره کلمبیا برای نهایی شدن آن کفایت می کند.

نتیجه پنج دهه جنگ داخلی کلمبیا که از آن به طولانی ترین نبرد آمریکای لاتین یاد می شود؛ ۲۶۰ هزار کشته و میلیون ها آواره است.