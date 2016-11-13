اربعین یک فضای لایتناهی و متصل به آسمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث قورچیان، نقاش و هنرمند ایرانی در حاشیه رونمایی از اثر اهدایی خود به عتبه مقدس امام حسین ع که همزمان با برگزاری کنگره عهد مع الحسین (ع) در مسجد مقدس کوفه انجام شد گفت: برای انتقال مفاهیم معنایی، از آنجایی که هنر می تواند محتوا را با لطافت تمام به همه انسانها انتقال دهد، چرا افراد اهل معنا با هنرمندان وصل نباشند؟

کیومرث قورچیان با بیان اینکه حس، تعلق خاطر و عشق است که در قالب هنر می توان تعریف کرد، اظهار کرد: این شیوه و تکنیکی که در خلق اثر اهدایی به حضرت اباعبدالله ع بکار بردم، هدیه ای برای من بوده که جنسش از جنس الهام است.

وی بیان کرد: فضای اربعینی که امروز در آن هستیم به یک فضای لایتناهی وصل است و از آسمان به هنرمند متعهد پیام می دهد.

این هنرمند ایرانی با اشاره به اهمیت فضای عظیم اربعین یادآور شد: برای اینکه خودمان را پیدا کنیم باید در اربعین حسینی شرکت کنیم و انسانها برای پیدا کردن خود نیاز به حضور در این مکان دارند.

قورچیان در خصوص بهره بردن از فضاهایی مانند اربعین حسینی گفت: ما باید نگاه مان را از شائبه های مختلف در فضاهای ارزشی پاک کنیم و بدانیم اینجا فقط معامله با خدا و صداقت معنا دارد.

کیومرث قورچیان ادامه داد: هدف من پیام به دنیاست. اگر دنیا بداند چنین انرژی در اینجاست، با هر مقامی می آیند تا بهره مند شوند.

نقاش و هنرمند ایرانی، اربعین را اتفاقی بسیار زیبا و جهانی قلمداد کرد و اظهار داشت: اینجا حرکت ها و رفتارها، در ظاهر عزاداری است اما در اصل پرواز است.

وی افزود: یک موجی در اینجاست که حتی در سلولهای بدن تاثیر می گذارد و انسان را سبک می کند. این فضا برای آمدن تمامی مردم آماده است.

نقاش برجسته ایرانی بیان کرد: امروز جهان تشنه عشق و معناست و این عشق اینجاست.

قورچیان در توضیحی درباره مشخصات اثر خود که در این کنگره رونمایی شد گفت: این تکنیک رنگ و روغن متاثر از رویایی که دیده بودم می باشد و خلقش را یک ماه قبل از سفر اربعین آغاز و به پایان بردم.

وی ادامه داد: انتزاع و معنا به همه ماجراهای متصل به آسمان نقب می زند ، لذا همه به لحاظ فطرتشان، مفهوم آن را می فهمند.

وی ادامه داد: این تابلو می تواند اسم «رهایی» داشته باشد. رها شدن از ترس ها و ظلم هایی که انسان خودش به خودش می کند.

این هنرمند ایرانی با اشاره به اینکه ما در کلام و در فرم یک مشکل اساسی داریم، تصریح کرد: معمولا فرمها محدود کننده هستند و چه بسا فرمهایی که دیگران با آزادی هایی که دارند بسیار بهتر از ما ایجاد می کنند، اما نمی توان از آنها برای انتقال مفاهیم والا بهره برد.

قورچیان ادامه داد: فرم ها باید از نظر مخاطب نقد شود تا موضوع اصلی بدست بیاید و باید بدانیم قدرت انسان در ایجاد فرم محدود است، اما ما در انتزاع، اینگونه محدودیتی نداریم.

قورچیان اظهار امیدواری کرد: موزه ای تاسیس شود و به گونه ای باشد که از سراسر دنیا مشتاقان آن بیایند و بدون حضور مترجم , هر بازدید کننده برداشت خود از آثار هنری را داشته باشد.