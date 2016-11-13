اسکان و پذیرایی از ۱۵۰هزار زائر اربعین حسینی در شهر کاظمین

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول ستاد اربعین در کاظمین در مصاحبه با رادیو اربعین با اشاره به مراجعه زائران کربلا به شهر کاظمین اظهار کرد: مراحل تجهیز امکانات این شهر روند مثبتی طی می کند.

بافرانی با بیان اینکه پذیرایی و اسکان ۱۵۰ هزار زوار در شهر کاظمین امسال برعهده به شهرداری منطقه ۲۱ شهرداری تهران است، گفت: تا کنون ۱۵ کامیون و ۲۰۰ نفر در امر نظافت، اسکان، احداث چادر و مسائل فرهنگی بسیج شده اند.

این مسئول در ستاد اربعین حسینی (ع) خاطرنشان کرد: نیروهای شهرداری از هفته گذشته در محل مستقر و در حال برپایی امکانات لازم به منظور پذیرایی از زواری هستند که به شهر کاظمین مراجعه می کنند.

بافرانی افزود: زواری که به کاظمین مراجعه می کنند، بعد از رفتن به نجف و کربلا وارد کاظمین می شوند و هم اینک نیز به صورت پراکنده به کاظمین مراجعه می کنند.