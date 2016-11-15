معرفی منتخبین جشنواره «کتاب و رسانه»/ سه خبرنگار مهر برگزیده شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه پانزدهمین دوره جشنواره «کتاب و رسانه» عصر امروز سه‌شنبه ۲۵ آباان با معرفی برگزیدگان خود در بخش‌ رسانه‌های نوشتاری (روزنامه‌ها، نشریات، خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری) شامل خبر، گزارش، مقاله (یادداشت، سرمقاله، تفسیر و تحلیل و نقد) و گفتگو، و بخش رسانه‌های دیداری و شنیداری (تلویزیون و رادیو) شامل گزارش، گفتگو و برنامه‌های ترکیبی معرفی برگزار شد.

در این جشنواره که به عنوان یکی از برنامه‌های بیست و چهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران و با هدف توجه بیشتر به کارکردهای رسانه در حوزه کتاب و به همت خانه کتاب برگزار می‌شود، با بهره‌گیری از دانش و تجربه فعالان خبره دو حوزه رسانه و کتاب، آثار رسانه‌ای انتشار یافته در زمینه کتاب و نشر را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد و در آئین اختتامیه آن که با حضور معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران، دبیر هفته کتاب و پیشکسوتان رسانه‌نگاری حوزه کتاب در محل پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری برگزار شد، برگزیدگان بخش‌های مختلف پانزدهمین دوره این جشنواره به شرح زیر معرفی شدند:

بخش رسانه‌های نوشتاری:

بخش خبر:

هیئت داوران در این رشته اثری را به عنوان رتبه اول و دوم معرفی نکرد اما رتبه سوم به کمال صادقی از خبرگزاری مهر برای مجموع آثار ارسالی با تاکید بر خبر با تیتر «تیراژ کتاب؛ ۲۰ نسخه» و خبر با تیتر «برگزاری نمایشگاه بین‌المللی چاپ تهران باز هم در تعطیلات کریسمس» رسید.

بخش گزارش:

رتبه اول به سیدهادی حسینی‌نژاد از دوماهنامه «روزنه فرهنگی» برای گزارش با تیتر «صنعت نشر؛ از تولد تا بحران»، رتبه دوم به خانم زهره کهندل از روزنامه «همشهری» برای گزارش با تیتر «کتابخانه سیار روی پالان یک الاغ»، رتبه سوم به فاطمه ستوده از نشریه «کتاب هفته خبر۸۲» برای گزارش با تیتر «کتابفروشی را رها کنیم و چیپس و پفک بفروشیم!؟» و رتبه چهارم به کمال صادقی از خبرگزاری مهر برای گزارش با تیتر «دادگاه کتاب؛ از تئوری تا عمل/ پایانی بر حیات سارقان ادبی» اعطا شد.

بخش مقاله (یادداشت، سرمقاله، تفسیر و تحلیل، نقد) :

رتبه اول: (به‌طور مشترک) به فاطمه ستوده از رسانه «کتاب‌هفته خبر» برای مطلببا تیتر «دانستن حق همه آدم‌هاست + بت تکرار ترجمه» و سیدعلی کاشفی خوانساری از فصلنامه «نقد کتاب کودک» برای مطلب با تیتر «کوشش برای جبران یک تخلف بزرگ»، رتبه دوم: (به‌طور مشترک) به فرخنده حق شنو از رسانه «فصلنامه نقد کتاب ادبیات» برای مطلب با تیتر «روایت در لکنت، لکنت در روایت» و فرشته نوبخت از رسانه «زنان امروز» برای مطلب با تیتر «فروریختن چون دیواره چاهی قدیمی» و رتبه سوم به منوچهر دین پرست از روزنامه «اطلاعات» برای مطلب با تیتر «یک‌درصدی‌های کتاب‌خوان متحد شوید+سرماخوردگی و کتاب‌نخوانی» رسید.

بخش گفتگو:

رتبه اول به مریم شهبازی از روزنامه «ایران» برای مجموع آثار ارسالی با تاکید بر مصاحبه با محمد محمدعلی با تیتر «نویسندگان ما آرمان خود را گم کرده‌اند»، رتبه دوم به سیدهادی حسینی‌نژاد برای مجموع آثار ارسالی با تاکید بر مصاحبه با رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با تیتر «حمایت‌های دولتی مسیر نشر را منحرف کرد» و رتبه سوم به رضا نامجو برای مجموع آثار ارسالی در حوزه کتاب با تاکید بر مصاحبه با ر. اعتمادی با تیتر «چرا به خاطر گذشته از من انتقام‌کشی می‌کنید» و مصاحبه با محمدابراهیم شریعتی با تیتر «کتاب‌هایم را در افغانستان به رود ریختند»، اعطا شد.

(هیات داوران به دلیل کیفیت بالای آثار این بخش، از تعداد بیشتری از آثار تقدیر کرده است.)

ـ نوا ذاکری از خبرگزاری ایلنا برای مجموع سه اثر ارسالی با تاکید بر مصاحبه با محمود دولت‌آبادی با تیتر «می‌گویند شکنجه نکردیم، اما من یک شاهد تاریخی‌ام»

ـ حمید نورشمسی از خبرگزاری مهر برای مصاحبه با یوسف علیخانی با تیتر «روزنامه‌نگاری که با پوتین به شکار قصه رفت»

ـ علی نامجو برای مجموع آثار ارسالی در حوزه کتاب با تاکید بر آثار منتشرشده در خبرگزاری کتاب ایران

ـ صادق وفایی از خبرگزاری مهر برای میزگرد آسیب‌شناسی ترجمه کتاب

بخش رسانه‌های دیداری و شنیداری:

بخش گزارش تلویزیونی:

رتبه اول به طاهره رئیس‌جعفری برای گزارش «نسخ خطی»، صداوسیمای مرکز قم و رتبه دوم به زهرا شفیعی برای مجموع گزارش‌های ارسالی با تاکید بر گزارش «بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب»، خبرگزاری صداوسیما، رسید.

بخش گزارش رادیویی:

رتبه اول به روح‌الله رفیعی برای گزارش «۶۸ یورو»، رادیو اصفهان، رتبه دوم به عباس سنجری برای گزارش «کتاب و زندگی من»، رادیو ایران و رتبه سوم به گیتی محمدی برای گزارش «کتابخانه فاطمه‌ها»، رادیو ایران، رسید.

بخش گفتگو:

رتبه چهارم به حسین معصومی برای گفتگو با عنوان «نون مثل نویسنده»، رادیو ایران

بخش برنامه‌های ترکیبی:

برگزیده‌ای معرفی نشد.

بخش برنامه‌های ترکیبی تلویزیونی:

رتبه اول به برنامه فانوس (مجله کتاب و فرهنگ)، برای ارایه متنوع برنامه‌هایی درباره معرفی کتاب در زمینه‌های گوناگون، شبکه چهار، محمد رحیمی، رتبه دوم به برنامه «رنگین‌کمان»، صداوسیمای سمنان، حیدر عباس‌زاده برای ترویج کتاب‌خوانی در بین کودکان، اعطا شد.

بخش برنامه‌های ترکیبی رادیویی:

رتبه اول با تقدیر از تمام آثار ارسال‌شده از سوی «رادیو ایران» به برنامه «کافه هنر» برای دو پویش ملی «من کتاب می‌خوانم» و «من برای فرزندم کتاب می‌خوانم» به ریحانه یزدان‌دوست، رتبه دوم با تقدیر از تمام آثار ارسال‌شده از سوی «رادیو فرهنگ» به برنامه «آینه جیبی» برای پرداختن به موضوع توسعه کتابخوانی با استفاده از ابزارهای نوین و نشر دیجیتال به مرتضی صداقت‌گو، رتبه سوم به نمایش «دستفروشی که اسرار ثروتمندشدن را می‌فروخت»، رادیو نمایش، اشرف‌السادات اشرف‌نژاد برای پرداختن هنرمندانه به نقش مهم کتاب در زندگی انسان و رتبه چهارم به زهرا عبدالله‌زاده برای دو برنامه «با من ورق بزن» و «همزاد عاشقان جهان»، رادیو جوان، رسید.

جایزه ویژه هیات داوران از طرف هیات داوران به دلیل مطلب بسیار جذاب و خواندنی با تیتر «کتاب‌بازی» به یاسر نوروزی تقدیم شد.