  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۹:۱۴

صالحی نیا به مهر خبرداد:

ثبات تعرفه واردات خودرو در سال ۹۶/واردات با شرایط سال گذشته

ثبات تعرفه واردات خودرو در سال ۹۶/واردات با شرایط سال گذشته

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از ثبات تعرفه واردات خودرو در سال آینده خبر داد و گفت: برنامه‌ای برای افزایش تعرفه واردات خودرو نداریم.

محسن صالحی نیا در گفت‌وگو با مهر در خصوص تعرفه واردات خودرو در سال آینده، گفت: در سال آینده برنامه‌ای برای تغییر تعرفه واردات خودرو نداریم و با همین تعرفه‌های کنونی واردات انجام می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه تعرفه واردات خودرو هم مانند سایرکالاهاست و در شرایط خاص تغییر می کند، افزود: فعلا دلیلی برای افزایش تعرفه واردات خودرو وجود ندارد و شرایط قبلی برای واردکنندگان اعمال خواهد شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه در مجموع تعرفه کنونی واردات خودرو مشکلی را برای تولید داخلی به وجود نمی‌آورد، اظهار داشت: تعرفه‌ها، مجموعه‌ای از محدودیت‌هایی است که به منظور مدیریت واردات کشور وضع می‌شود و در تمام دنیا برای حمایت از تولید داخلی اعمال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای خودروهای سواری بنزینی با حجم موتور لغایت ۲۰۰۰ سانتی متر مکعب معادل ۴۰ درصد ارزش و با حجم موتور از ۲۰۰۱ لغایت ۲۵۰۰ سانتی متر مکعب معادل ۵۵ درصد ارزش و با حجم موتور ۲۵۰۱ سانتی متر مکعب و بیشتر معادل ۷۵ درصد ارزش تعیین شده است.

مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای خودروهای سواری دیزل با حجم موتور لغایت ۲۵۰۰ سانتی متر مکعب معادل ۳۲ درصد ارزش و با حجم موتور ۲۵۰۱ سانتی متر مکعب و بیشتر معادل ۵۵ درصد ارزش تعیین شده است. ضمن آنکه واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی همچنان به کشور ممنوع است.

کد مطلب 3824733

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها