ثبات تعرفه واردات خودرو در سال ۹۶/واردات با شرایط سال گذشته

محسن صالحی نیا در گفت‌وگو با مهر در خصوص تعرفه واردات خودرو در سال آینده، گفت: در سال آینده برنامه‌ای برای تغییر تعرفه واردات خودرو نداریم و با همین تعرفه‌های کنونی واردات انجام می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه تعرفه واردات خودرو هم مانند سایرکالاهاست و در شرایط خاص تغییر می کند، افزود: فعلا دلیلی برای افزایش تعرفه واردات خودرو وجود ندارد و شرایط قبلی برای واردکنندگان اعمال خواهد شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه در مجموع تعرفه کنونی واردات خودرو مشکلی را برای تولید داخلی به وجود نمی‌آورد، اظهار داشت: تعرفه‌ها، مجموعه‌ای از محدودیت‌هایی است که به منظور مدیریت واردات کشور وضع می‌شود و در تمام دنیا برای حمایت از تولید داخلی اعمال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای خودروهای سواری بنزینی با حجم موتور لغایت ۲۰۰۰ سانتی متر مکعب معادل ۴۰ درصد ارزش و با حجم موتور از ۲۰۰۱ لغایت ۲۵۰۰ سانتی متر مکعب معادل ۵۵ درصد ارزش و با حجم موتور ۲۵۰۱ سانتی متر مکعب و بیشتر معادل ۷۵ درصد ارزش تعیین شده است.

مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای خودروهای سواری دیزل با حجم موتور لغایت ۲۵۰۰ سانتی متر مکعب معادل ۳۲ درصد ارزش و با حجم موتور ۲۵۰۱ سانتی متر مکعب و بیشتر معادل ۵۵ درصد ارزش تعیین شده است. ضمن آنکه واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی همچنان به کشور ممنوع است.