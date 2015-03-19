به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله افخمی راد با اشاره به تغییرات طبقات تعرفه‌ای در سال ۹۴ گفت: هیات دولت در ابتدای سال جاری به سازمان توسعه تجارت تکلیف کرد تا سال ۹۶ مجموع طبقات تعرفه ای کشور به شش طبقه برسد که امسال براساس این تکلیف چهار طبقه تعرفه ای را حذف کردیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره مصوبات جلسه روز گذشته هیات دولت در خصوص تعیین سود بازرگانی کالاها با معیار تقویت و حمایت از تولید داخلی اظهار داشت: در اواخر هر سال براساس مقررات و قوانین موجود، نظام تعرفه ای کشور مورد بازبینی و بررسی قرار می گیرد که برای طی مراحل استصوابی به هیات دولت ارایه خواهد شد تا مصوبات لازم دریافت و سپس برای اجرا به گمرکات کشور ابلاغ شود.



افخمی با بیان اینکه نظام تعرفه ای مزیت هایی دارد که اگر به درستی و منطقی به مرحله اجرا درآید در راستای حمایت از تولید داخلی و رشد سرمایه گذاری خواهد بود، گفت: برطبق مصوبه هیات دولت از ابتدای سال ۹۴ تعداد طبقات تعرفه ای کشور از ۱۴ به ۱۰ طبقه کاهش خواهد یافت.



به گفته وی، کمترین سود بازرگانی یا حقوق ورودی کالاها در سال ۹۴ حدود ۴ درصد و بالاترین حقوق ورودی به ۷۵ درصد خواهد رسید در حالی که در سال جاری بالاترین حقوق ورودی کالا ۱۰۰ درصد بوده است.



افخمی راد ادامه داد: براساس مصوبه هیات دولت تعرفه های ۶ و ۸ درصد به ۷ درصد، تعرفه های ۱۲ و ۱۵ درصد به ۱۵ درصد، تعرفه های ۱۸ و ۲۲ درصد به ۲۰ درصد تغییر خواهد یافت و تعرفه ۱۰۰ نیز حذف می شود که بالاترین ردیف تعرفه ها هم ۷۵ درصد خواهد بود.



وی با بیان اینکه در اصلاح نظامات تعرفه ای کشور علاوه بر حمایت از صنعت داخلی و رقابتی کردن فضای تولید، مسایل دیگری نیز مورد نظر قرار گرفته است، افزود: رعایت محیط زیست، حفظ منابع طبیعی کشور و مساله قیمت ها از جمله مواردی است که در بازبینی تعرفه های مورد توجه قرار گرفته است.

افخمی راد همچنین در خصوص تعرفه واردات خودرو نیز گفت: تعرفه واردات خودرو هیچ گونه تغییری نداشته است، مضاف براینکه تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و برقی در حداقل میزان ممکن است و سود بازرگانی آنها صفر درصد است.

وی با تاکید براینکه ورود خودروهای با حجم بیش از ۲۵۰۰ سی سی همچنان ممنوع است، افزود: تعرفه واردات خودروها با حجم کمتر از ۲۵۰۰ سی سی بین ۴۰ تا ۵۵ درصد است.

به گفته وی، تعداد خودروهای وارداتی با حجم بیش از ۲۵۰۰ سی سی در سال جاری حدود ۱۵۰ دستگاه بوده و این تعداد نیز مراحل ورودی آنها مربوط به سنوات گذشته بوده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین تصریح کرد: تعرفه های پایین عمدتا مربوط به مواد اولیه و تعرفه های بالا مربوط به کالاهای نهایی و مصرفی است.