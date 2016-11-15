آمریکا با شکنجه زندانیان در افغانستان مرتکب جنایات جنگی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «جمهور»، دیوان بین المللی کیفری در گزارشی اعلام کرد: نظامیان آمریکا و کارمندان سازمان اطلاعات و جاسوسی این کشور (سیا) با شکنجه زندانیان در افغانستان مرتکب جنایات جنگی شده اند.

در ادامه گزارش آمده است: حداقل ۶۱ زندانی در افغانستان بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ میلادی، توسط نیروهای نظامی آمریکایی، شکنجه شده اند.

کارمندان سازمان سیا نیز ۲۷ زندانی را بین همین سال ها در افغانستان شکنجه کرده اند. افغانستان عضو دیوان بین المللی کیفری است.

گفتنی است که آمریکا عضو دیوان بین المللی کیفری نیست اما اتباع آن می توانند در صورت ارتکاب جرم در کشوری که عضو این دیوان است، محاکمه شوند.

این درحالی است که چندی پیش نیز دیوان بین المللی کیفری اعلام کرده بود که جرایم جنگی که توسط نظامیان خارجی در افغانستان صورت گرفته است را بررسی می کند.